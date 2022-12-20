Минздрав исключил из Госреестра четыре регистрационных удостоверения лекарств

Из Государственного реестра отозваны четыре регистрационных удостоверения препаратов. Информация об этом размещена на сайте ГРЛС. Среди исключенных препаратов есть лекарства российского и зарубежного производства.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Один из отозванных препаратов — «Гексикон Д», суппозитории для лечения инфекций половой сферы у детей. На сайте производителя этого лекарства – компании «Нижфарм» – указано, что «Гексикон Д» снят с продажи. По данным Росздравнадзора, суппозитории не поступали в гражданский оборот с 2019 года. Остальные торговые наименования бренда «Гексикон» в виде вагинальных таблеток и суппозиториев для взрослых в реестре зарегистрированы.

Также компания Teva отозвала из реестра противоопухолевый препарат «Тризенокс» (МНН мышьяка триоксид). Лекарство, по данным сайта Росздравнадзора, так и не поступило в продажу в России.

Компания «Нижфарм» отозвала антиагрегантное средство «ТромбоМаг» (МНН ацетилсалициловая кислота+[магния гидроксид]). С этим МНН в реестре более 10 РУ препаратов зарубежного и российского производства.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: