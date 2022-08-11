Минздрав исключил из госреестра препарат против эректильной дисфункции

Минздрав исключил из государственного реестра препарат для лечения эректильной дисфункции «Левитра ОДТ». По данным Росздравнадзора, препарат отсутствует в гражданском обороте с 2018 года.

В число исключенных вошли также оригинальные лекарства: антибактериальный препарат «Таваник», препарат для лечения астмы «Беротек» и пластырь с анестетиком «Эмла». Всего Минздрав 10—11 августа отменил государственную регистрацию у 21 препарата, информация об этом опубликована на сайте Госреестра лекарственных средств.

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: