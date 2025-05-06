Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав изменил порядок...

Минздрав изменил порядок подачи заявок на лекобеспечение подопечных «Круга добра»

06.05.2025
14:03
Дина Коблова
Минздрав изменил порядок представления заявки на обеспечение лекарствами подопечных фонда «Круг добра». Время рассмотрения поступивших заявок увеличили с двух до пяти рабочих дней, в случае с лекарствами из резерва проверка документов займет один день.  Изменения вступают в силу с 10 мая, отдельные положения — с 1 июля 2025 года.
Фото: 123rf.com

Минздрав внес изменения в Порядок представления заявки на обеспечение лекарствами или медизделиями конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе орфанным. Утвержден приказ об этом № 145н от 24.03.2025.

Изменения вносятся в приказ № 665н от 07.12.2023, которым утверждены правила представления заявок в фонд «Круг добра». Теперь если врачебная комиссия выносит заключение о необходимости незамедлительного обеспечения детей с орфанным заболеванием препаратом из резерва, то лекарство нужно предоставить не позднее второго рабочего дня со дня получения заявления от ребенка или его законного представителя.

Меняются и сроки рассмотрения поступивших в фонд заявок. Заявки на препараты рассматриваются в течение пяти рабочих дней (ранее срок составлял два рабочих дня), если речь идет о лекарствах из резерва, то время проверки документов займет один день.

Также изменяется информация в приложении, где указана информация о лекарстве. В нее добавляются сведения о физических параметрах ребенка (рост, вес, площадь поверхности тела) для точного расчета дозировки. В заявку также добавляются схемы расчета потребности в препаратах и медицинских изделиях.

Документ вступает в силу с 10 мая, отдельные пункты — с 1 июля 2025 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.