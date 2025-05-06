Минздрав изменил порядок подачи заявок на лекобеспечение подопечных «Круга добра»

Минздрав внес изменения в Порядок представления заявки на обеспечение лекарствами или медизделиями конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе орфанным. Утвержден приказ об этом № 145н от 24.03.2025.

Изменения вносятся в приказ № 665н от 07.12.2023, которым утверждены правила представления заявок в фонд «Круг добра». Теперь если врачебная комиссия выносит заключение о необходимости незамедлительного обеспечения детей с орфанным заболеванием препаратом из резерва, то лекарство нужно предоставить не позднее второго рабочего дня со дня получения заявления от ребенка или его законного представителя.

Меняются и сроки рассмотрения поступивших в фонд заявок. Заявки на препараты рассматриваются в течение пяти рабочих дней (ранее срок составлял два рабочих дня), если речь идет о лекарствах из резерва, то время проверки документов займет один день.

Также изменяется информация в приложении, где указана информация о лекарстве. В нее добавляются сведения о физических параметрах ребенка (рост, вес, площадь поверхности тела) для точного расчета дозировки. В заявку также добавляются схемы расчета потребности в препаратах и медицинских изделиях.

Документ вступает в силу с 10 мая, отдельные пункты — с 1 июля 2025 года.