Минздрав изменил сроки отсроченного обслуживания рецептов

Минздрав утвердил новые правила отпуска лекарств, включая наркотические, психотропные и иммунобиологические препараты. Соответствующий приказ № 100н от 07.03.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Теперь в случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарства рецепт обслуживается в следующие сроки:

при оказании медицинской помощи — в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта;

рецепт с пометкой «cito» (срочно) — в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта;

при необходимости закупки препарата — в срок до 30 рабочих дней с момента обращения.

В случае если у субъекта розничной торговли нет в наличии лекарства, указанного в рецепте и оформленного на бумажном рецептурном бланке, рецепт должен быть возвращен с отметкой на обратной стороне «рецепт принят на обслуживание» с указанием даты постановки рецепта на обслуживание.

Кроме того, организациям теперь необходимо вести журнал учета рецептов, находящихся на обслуживании, с указанием, в частности, сведений о дате обращения указанного в рецепте лица или его представителя, срока действия рецепта и его обслуживания, его названия.

Если препарата нет в наличии, о его поступлении покупателя уведомляют об этом в течение одного рабочего дня по телефону или СМС.

Признается утратившим силу приказ № 1093н от 24.11.2021. По нему сроки отсроченного обслуживания составляли один рабочий день (с пометкой «немедленно»), два рабочих дня (с пометкой «срочно») и пять рабочих дней для препаратов, которые входят в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года.