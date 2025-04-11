Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Минздрав изменил сроки...

Минздрав изменил сроки отсроченного обслуживания рецептов

11.04.2025
15:37
Дина Коблова
Минздрав обновил правила отпуска лекарств, включая наркотические, психотропные и иммунобиологические средства. Документом меняются сроки отсроченного обслуживания рецептов и вводится необходимость ведения журнала учета рецептов. Документ вступит в силу с 1 сентября.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил новые правила отпуска лекарств, включая наркотические, психотропные и иммунобиологические препараты. Соответствующий приказ № 100н от 07.03.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Теперь в случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарства рецепт обслуживается в следующие сроки:

  • при оказании медицинской помощи — в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта;
  • рецепт с пометкой «cito» (срочно) — в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта;
  • при необходимости закупки препарата — в срок до 30 рабочих дней с момента обращения.

В случае если у субъекта розничной торговли нет в наличии лекарства, указанного в рецепте и оформленного на бумажном рецептурном бланке, рецепт должен быть возвращен с отметкой на обратной стороне «рецепт принят на обслуживание» с указанием даты постановки рецепта на обслуживание.

Кроме того, организациям теперь необходимо вести журнал учета рецептов, находящихся на обслуживании, с указанием, в частности, сведений о дате обращения указанного в рецепте лица или его представителя, срока действия рецепта и его обслуживания, его названия.

Если препарата нет в наличии, о его поступлении покупателя уведомляют об этом в течение одного рабочего дня по телефону или СМС.

Признается утратившим силу приказ № 1093н от 24.11.2021. По нему сроки отсроченного обслуживания составляли один рабочий день (с пометкой «немедленно»), два рабочих дня (с пометкой «срочно») и пять рабочих дней для препаратов, которые входят в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи.

    Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года.

    Нет комментариев

    Комментариев: 0

    Вы не можете оставлять комментарии
    Пожалуйста, авторизуйтесь
    Новости
    РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
    Видео
    ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
    Газета
    Оформить подпискуАрхив номеров
    Аптекарь
    ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
    Справочники
    КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
    Рекламодателям
    Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
    Контакты

    Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
    «Политика конфиденциальности»
    «Основные виды деятельности компании»
    «Редакционная политика»

    Яндекс.Метрика
    Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.