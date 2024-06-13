Минздрав намерен обновить перечень профессиональных заболеваний

Минздрав разработал перечень профессиональных заболеваний. Проект приказа «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» находится на стадии общественного обсуждения до 25 июня.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что положения действующего приказа № 417н от 27.04.2012 частично устарели, в частности, в условиях современного развития медицины. Кроме того, новый перечень должен быть утвержден до 1 марта 2025 года.

Заболевания в перечне разделены по опасным производственным факторам, которые характерны в том числе для фармработников и производства лекарств. Среди таких факторов:

солнечное излучение, которое воздействует на кожу людей во время работы на открытом воздухе и может вызывать базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому;

сажа, воздействующая на работников отраслей, связанных с воздействием продуктов сгорания, и вызывающая рак кожи и рак легких: древесная пыль, которая образуется на лесопилках и при столярных работах и приводит к возникновению новообразований полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, а также выхлопные газы двигателя и дизельное топливо, негативно влияющие на легкие;

бис (хлорметиловый) эфир;

1,3-бутадиен;

формальдегид.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.