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Минздрав намерен обновить...

Минздрав намерен обновить регламент по выдаче разрешения на ввоз в Россию гуманитарных лекарств

03.07.2024
10:05
Дина Коблова
Минздрав намерен обновить регламент госуслуги по выдаче министерством разрешения на ввоз в Россию лекарств для оказания гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. В него вошли 13 вариантов предоставления услуги.
Фото: 123rf.com

Минздрав предлагает утвердить административный регламент предоставления госуслуги по выдаче министерством разрешения на ввоз в Россию лекарств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. Проект приказа об этом до 15 июля проходит стадию общественного обсуждения.

Согласно документу срок предоставления услуги будет составлять десять рабочих дней с даты регистрации заявления и необходимых документов. Срок регистрации заявления и документов в органе власти — рабочий день с даты подачи бумаг.

Регламентом устанавливаются 13 вариантов предоставления услуги, которые определяются путем анкетирования заявителя. Профилирование осуществляется в Минздраве. Плата за предоставления госуслуги не взимается. Информация о порядке предоставления услуги размещается на Едином портале госуслуг.

В случае утверждения документа признается утратившим силу приказ Минздрава № 408н от 02.07.2015 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях».

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