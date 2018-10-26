Минздрав намерен упорядочить лекобеспечение ВИЧ-инфицированных граждан, не зарегистрированных по месту пребывания

Минздрав России разработал поправки в порядок организации закупки за счет средств федерального бюджета антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, порядок и условия передачи таких лекарств подведомственным министерству федеральным государственным медучреждениям.
Организация обеспечения больных лекарственными препаратами осуществляется с учетом клинических рекомендаций, протоколов лечения и средней курсовой дозы по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Правительством РФ.
После включения больного в региональный сегмент Федерального регистра, назначение и отпуск ему или его законному представителю лекарств, включенных в Перечень, осуществляется в срок не более 20 рабочих дней с даты включения.
В случае выезда больного за пределы территории субъекта РФ, в котором он проживает, на территорию другого субъекта РФ на срок не более 6 месяцев такому больному назначаются лекарственные препараты на срок приема, равный сроку его выезда.
В случае выезда больного на территорию другого субъекта на срок более 6 месяцев или в связи с изменением места жительства такому больному назначаются лекарственные препараты на срок приема не более одного месяца. При этом сведения о таком больном подлежат исключению из регионального сегмента Федерального регистра субъекта РФ, из которого выезжает больной, и передаче, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, органу государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, на территорию которого въехал больной, для включения в региональный сегмент Федерального регистра данного субъекта.
Проект постановления разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой и направлен на улучшение обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан, в том числе, не имеющих регистрацию по месту пребывания.
Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 12 ноября 2018 г.
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