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Минздрав намерен утвердить...

Минздрав намерен утвердить порядок применения клинических рекомендаций

30.07.2025
11:24
Дина Коблова
Минздрав разработал порядок применения клинических рекомендаций (КР). Согласно документу, КР не будут проверяться в рамках госнадзора, но станут основой для оценки качества медпомощи страховыми компаниями.
Фото: 123rf.com

Минздрав разработал порядок применения клинических рекомендаций (КР). Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 12 августа. 

Документ содержит 12 пунктов. Согласно им, в случае невозможности проведения в медорганизации медицинского вмешательства, предусмотренного КР‎ (отсутствие лицензии, квалификации специалистов, медизделий, лекарств и т.д.), пациенту должны оказать помощь с применением телемедицинских технологий или направить в другую клинику.

Если КР содержит тезис-рекомендацию ‎о применении препарата, лечебного питания или о выполнении медицинского вмешательства с использованием медизделия, обращение которых прекращено или приостановлено, такая тезис-рекомендация не применяется (не учитывается). Назначение и применение таких препаратов, медизделий или лечебного питания допускаются только при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии.

Кроме того, клинические рекомендации не станут предметом федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности. Однако на основе положений этих документов сформируют критерии, которые будут применяться страховыми медицинскими организациями (СМО) при экспертизе качества оказанной медпомощи.

Ранее президент подписал Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.07.2025, согласно которому врачи наделяются правом применять клинические рекомендации исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента. Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. По новым правилам такие рекомендации будут применять при необходимости (ранее их применение было обязательно вне зависимости от потребностей пациента).

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