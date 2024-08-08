Минздрав назначил даты рассмотрения препаратов для включения в Перечень ЖНВЛП

Минздрав опубликовал объявление о датах проведения заседаний комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней. В опубликованном списке 56 позиций, из них 48 МНН, которых нет в Перечне ЖНВЛП, еще восемь предложений касаются либо лекарственной формы, либо включения в список программы высокозатратных нозологий (ВЗН).

Как сообщал «ФВ», правительство внесло поправки в правила формирования лекарственных перечней. В постановлении № 1009 от 25.07.2024 помимо изменений также определен порядок рассмотрения предложений о включении в перечни, которые либо уже были одобрены, либо поступили в Минздрав и прошли документальную экспертизу до вступления в силу постановления. Все они должны быть рассмотрены в течение 90 дней после публикации документа.

«ФВ» подсчитал, что было одобрено 17 предложений, среди которых два МНН уже есть в Перечне ЖНВЛП, комиссия рекомендовала их включить в программу ВЗН, это сипонимод и карфилзомиб. Кроме того, в течение 2023 и 2024 годов в Минздрав поданы 33 заявки на включение новых МНН в Перечень ЖНВЛП.

Также производители предложили внести новые лекарственные формы для инсулина лизпро (раствор для подкожного введения), мометазона (спрей), дарутумумаба (раствор для подкожного введения) и белилумаба (раствор для подкожного введения). Для программы ВЗН отдельно предложены изатуксимаб и ибрутиниб.

Ежедневно комиссия будет рассматривать по 13—16 заявок. В комиссию кроме представителей Минздрава входят сотрудники Минпромторга, ФАС, ФОМС, Росздравнадзора и других ведомств, а также научных и образовательных организаций.

Производители уже одобренных для включения лекарств надеются, что комиссия Минздрава повторно одобрит их предложения. «Долутегравир+ламивудин был рекомендован ранее к включению в ЖНВЛП, и мы ожидаем включение препарата. С третьего квартала 2024 года долутегравир+ламивудин производится в России на заводе «Сервье Рус». Мы продолжаем обеспечивать живущих с ВИЧ людей в России необходимой терапией», – рассказали «ФВ» в пресс-службе российского подразделения GSK.

С подробными списками предложений о включении в лекарственные перечни можно ознакомиться в «ФВ» № 18 от 06.08.2024 года.