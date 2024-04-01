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Минздрав назвал количество...

Минздрав назвал количество льготных пациентов

01.04.2024
12:09
Коблова Дина
Минздрав опубликовал данные о развитии конкуренции в 2023 году. Согласно им, в России 26,5 млн получателей льготного лекарственного обеспечения, 10 млн из которых отказались от получения лекарств. Всего в стране зарегистрировано 16 тыс. наименований лекарственных препаратов. 
Фото: freepik

В России, по данным на 26 марта 2024 года, в Федеральный регистр загружена информация о 26,5 млн получателей льгот, которых обеспечивают за счет федерального и региональных бюджетов. Как указано в отчете Минздрава о развитии конкуренции в сфере здравоохранения в 2023 году, 10 млн пациентов отказались от получения льготных лекарств и медизделий.

Минздрав уточняет, что сейчас Федеральный регистр сведений о назначенных и отпущенных лекарствах дополняется. Это позволит детально проанализировать сведения о льготном лекобеспечении. К 2025 году систему возмещения стоимости лекобеспечения планируют внедрить во всех регионах страны, при условии, что на пилотный проект выделят достаточно средств.

В России зарегистрировано 16 493 торговых наименования препаратов, почти 13 тыс. из которых подлежат определению взаимозаменяемости, и почти 9,5 тыс., признанных взаимозаменяемыми. Эти цифры превосходят ожидаемые показатели: до конца 2023 года на рынках необходимо было определить взаимозаменяемость не менее 60% лекарств. 

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