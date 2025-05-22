Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав обновил правила...

Минздрав обновил правила доступности для инвалидов медучреждений и аптек

22.05.2025
12:52
Дина Коблова
Минздрав обновил порядок обеспечения доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, к числу таких объектов относятся аптеки. В документ добавили пункт о допуске в помещения собак-проводников.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил приказ № 210н от 14.04.2025, которым устанавливается новый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Ранее порядок обеспечения доступности среды для инвалидов, в том числе в аптеках, регламентировал приказ Минздрава № 802н от 12.11.2015. Теперь этот документ признается утратившим силу.

В новом порядке добавляется информация о допуске в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Помещения, в которое можно привести собаку-проводника, должно быть класса чистоты «Г».

В документе, в отличие от прежнего приказа, также отсутствует пункт о необходимости размещения помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах.

Приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.