Минздрав обновил правила доступности для инвалидов медучреждений и аптек

Минздрав утвердил приказ № 210н от 14.04.2025, которым устанавливается новый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Ранее порядок обеспечения доступности среды для инвалидов, в том числе в аптеках, регламентировал приказ Минздрава № 802н от 12.11.2015. Теперь этот документ признается утратившим силу.

В новом порядке добавляется информация о допуске в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Помещения, в которое можно привести собаку-проводника, должно быть класса чистоты «Г».

В документе, в отличие от прежнего приказа, также отсутствует пункт о необходимости размещения помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах.

Приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.