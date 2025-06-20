Минздрав обновил правила обеспечения клиник вакцинами по НКПП

Минздрав утвердил новые Правила организации обеспечения медорганизаций препаратами для иммунопрофилактики для проведения профилактических прививок. Постановление № 916 от 18.06.2025 было опубликовано на портале правовой информации и вступило в силу.

Документ заменит правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1688 от 05.10.2021. Новым документом детализируется процедура сбора заявок федеральными учреждениями, Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и профильными региональными ведомствами для обеспечения клиник вакцинами по Национальному календарю профилактических прививок (НКПП). Также устанавливается возможность представления заявок и осуществления закупки препаратов при наличии экономии, сложившейся по итогам проведенных закупок.

Согласно новым правилам Минздрав не позднее 1 марта должен информировать федеральные учреждения, ФМБА и профильные ведомства в регионах о планируемых предельных объемах федеральных средств на очередной финансовый год с учетом численности лиц, предполагаемых к вакцинации и ревакцинации, а также среднего объема за три финансовых года, предшествующих текущему финансовому году.

До 15 апреля министерство объявляет о возможности предоставления заявок без согласования в Центр лекобеспечения (ФКУ «ФЦПиЛО»). Центр не позднее 1 мая направит производителям или поставщикам запросы для определения возможности производства, поставки и стоимости препаратов.

Минздрав не позднее 20 августа информирует федучреждения, ФМБА и региональные ведомства о заявках, уже сформированных с учетом официальных статистических данных с указанием в них наименования получателей, адресов мест поставки и объемов поставки препаратов. Согласование заявок проходит в срок до 30 календарных дней со дня их поступления.

При наличии экономии Минздрав до 1 апреля должен сообщить о размере полученной экономии федучреждениям, ФМБА и профильным региональным ведомствам. Заявки представляются до 10 апреля в Центр лекобеспечения, который рассматривает их, согласовывает и представляет указанные заявки в комиссию до 20 апреля.

Кроме того, в документе прописаны правила перераспределения вакцин в зависимости от их остатка при запасе менее 30 дней, менее 60 дней и более 120 дней. Также регламентированы правила ведения отчетности по перераспределению вакцин Центром лекобеспечения.