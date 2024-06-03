Минздрав обновил состав автомобильной аптечки
Минздрав утвердил новые требования к составу автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в аварии. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
В полную комплектацию автомобильной аптечки теперь входят:
- маска медицинская нестерильная (2 шт.);
- перчатки медицинские нестерильные (размер не менее М, 2 пары);
- устройство для проведения искусственного дыхания «Рос-устройство-Рот» (загубник для сердечно-легочной реанимации, 2 шт.);
- жгут кровоостанавливающий;
- бинт марлевый медицинский (3 шт.);
- бинт эластичный (3 шт.);
- салфетки медицинские стерильные (2 упак.);
- лейкопластырь кожный;
- покрывало спасательное изотермическое (размером не менее 160 см на 210 см);
- ножницы для перевязочного материала и ткани, а также хирургические ножницы общего назначения.
Кроме того, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи с использованием автомобильной аптечки, блокнот (формата не менее А7), маркер черный (синий) или карандаш, футляр или сумка.
Приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. В Минздраве уточнили, что в случае, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать, однако, только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.
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