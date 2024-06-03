Минздрав обновил состав автомобильной аптечки

Минздрав утвердил новые требования к составу автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в аварии. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

В полную комплектацию автомобильной аптечки теперь входят:

маска медицинская нестерильная (2 шт.);

перчатки медицинские нестерильные (размер не менее М, 2 пары);

устройство для проведения искусственного дыхания «Рос-устройство-Рот» ( загубник для сердечно-легочной реанимации, 2 шт.);

2 шт.); жгут кровоостанавливающий;

бинт марлевый медицинский (3 шт.);

бинт эластичный (3 шт.);

салфетки медицинские стерильные (2 упак.);

лейкопластырь кожный;

покрывало спасательное изотермическое (размером не менее 160 см на 210 см);

ножницы для перевязочного материала и ткани, а также хирургические ножницы общего назначения.

Кроме того, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи с использованием автомобильной аптечки, блокнот (формата не менее А7), маркер черный (синий) или карандаш, футляр или сумка.

Приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. В Минздраве уточнили, что в случае, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать, однако, только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.