Минздрав обновит предельное количество наркотических средств в препаратах
Минздрав намерен обновить приказ об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля. Проект приказа об этом проходит публичное обсуждение до 20 августа.
Документ заменит приказ Минздрава № 1102н от 26.11.2021 «Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля».
В действующем перечне содержится 46 позиций, в новом — 60 пунктов. Добавить предлагается следующие препараты:
- Буторфанол;
- Гидроморфон;
- Карфентанил;
- Налбуфин;
- Оксикодон (текодин);
- Омнопон;
- Просидол;
- Ремифентанил;
- Суфентанил;
- Тебаин;
- Тримеперидин (промедол);
- 4-гидроксибутират натрия (и другие соли оксимасляной кислоты);
- Фентанил;
- Хальцион (триазолам).
В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
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