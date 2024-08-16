Минздрав одобрил глофитамаб для пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой

Минздрав одобрил препарат глофитамаб («Колумви») в качестве монотерапии с фиксированной длительностью для пациентов с агрессивной диффузной B-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ), сообщили в пресс-службе Ассоциации онкологов России (АОР).

Результаты опорного исследования II фазы показали, что у 52% пациентов с ДВККЛ, которые получили монотерапию глофитамабом в качестве третьей или последующей линии лечения, был достигнут ответ на терапию. Полный ответ отмечается у 40% пациентов. Более 80% пациентов, достигших полного ответа, живы и большинство из них находятся в ремиссии – это следует из данных наблюдения в течение 1,5 года.

Согласно расчетным данным, ежегодно в России диагностируется примерно 3 тыс. пациентов с ДВККЛ. Средний возраст пациентов, которых затрагивает заболевание, составляет 60 лет. Чаще всего опухоль поражает лимфатические узлы, но может отмечаться вовлечение костного мозга, селезенки, печени и других органов. Пациенты с ДВККЛ наблюдаются как у врачей гематологов, так и у онкологов.

В 2023 году глофитамаб стал первым биспецифическим антителом с фиксированным курсом терапии, которое в ускоренном порядке было одобрено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и получило регистрационное удостоверение от Европейской комиссии (EMA).

Коммерческая доступность препарата в России ожидается в начале 2025 года.