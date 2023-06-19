Минздрав одобрил миорелаксант в таблетках эперизон

Компания «Валента Фармацевтика» получила регистрационное удостоверение на «Стезиум» (МНН эперизон). Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат применяют при заболеваниях опорно-двигательной системы в качестве миорелаксанта. Эперизон схож по действию с толперизоном, который принадлежит к той же группе миорелаксантов центрального действия.

«Стезиум» зарегистрирован в форме таблеток с пролонгированным высвобождением в дозировке 75 мг. По данным реестра, готовую лекформу эперизона производит корейская компания «Аджу Фарм Ко., Лтд.».

Эперизон — это миорелаксант центрального действия. Эперизон расслабляет скелетные мышцы и гладкую мускулатуру сосудов. Устраняет различные симптомы болезненного мышечного напряжения, указано в инструкции по медицинскому применению препарата.

Наиболее частой побочной реакцией организма при приеме эперизона отмечено головокружение. К нечастым, относятся: сонливость, затруднение носового дыхания, головная боль и др.

Эперизон противопоказан детям до 18 лет, а также кормящим и беременным женщинам.