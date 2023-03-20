Минздрав одобрил новое моноклональное антитело для лечения системной красной волчанки

Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат «Сафнело», применяющийся для лечения средней и тяжелой форм системной красной волчанки (СКВ). Препарат используется в сочетании со стандартной терапией. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 150 мг/мл. Во флаконе содержится 2 мл.

FDA зарегистрировало препарат в августе 2021 года. Лекарство оказалось единственным средством, одобренным для борьбы с СКВ за последние 10 лет.

Системная красная волчанка – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система становится гиперактивной и воспринимает собственные ткани организма как чужеродные, атакуя их. Это может вызывать воспаление и поражение практически любых органов: кожи, суставов, почек, мозга и др.

«Сафнело» — это селективный иммунодепрессант, который содержит действующее вещество анифролумаб. При СКВ отмечается высокое содержание интерферонов типа I. Анифролумаб — это моноклональное антитело, которое связывается с определенной мишенью, на которую воздействуют эти белки (интерфероны типа I), и снижает их активность, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС.

Препарат противопоказан пациентам до 18 лет. Неизвестно влияние препарата на беременных и кормящих матерей.

Среди побочных действий указаны серьезные аллергические реакции (анафилактический шок), диарея, сыпь и др. Также во время лечения может повыситься риск возникновения различных инфекций. Вакцинация некоторыми препаратами противопоказана при лечении анифролумабом.

Препарат вводится специалистом в медицинском учреждении посредством инфузии. Рекомендуется применение «Сафнело» один раз в месяц. Хранится препарат в холодильнике.

В реестре клинических исследований зарегистрировано пять испытаний анифролумаба, три из которых уже завершены. Все они связаны с лечением системной красной волчанки.

В терапии СКВ чаще всего используют глюкокортикостероиды, НПВС, противомалярийные препараты и цитостатики. Также для лечения волчанки успешно применяют иммунодепрессант белимумаб («Бенлиста») от компании GSK.