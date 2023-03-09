Минздрав одобрил новый препарат для лечения гиперкалиемии патиромер

Французская компания Vifor Fresenius Medical получила регистрационное удостоверение на препарат «Вельтасса» (МНН патиромер), применяющийся для терапии гиперкалиемии. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в саше, которые содержат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в двух разных дозах — 8,4 и 16,8 г. Производится препарат в Португалии компанией OM Pharma.

Гиперкалиемия — это увеличение уровня калия в сыворотке крови. Причиной является повышенное поступление калия в организм, его высвобождение из клеток или замедление выведения. Основные клинические симптомы включают общую мышечную слабость, тяжелые нарушения ритма сердца или даже паралич.

«Вельтасса» (патиромер) — это неабсорбируемый катионообменный полимер, содержащий противоион сорбита кальция. Препарат связывает калий в кишечнике и выводит из организма. Это предотвращает поступление калия в организм и способствует снижению его содержания в крови, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС.

Препарат противопоказан пациентам до 18 лет. Беременным и кормящим матерям лекарство можно использовать только по рекомендации врача после оценки рисков.

Среди побочных действий указаны: запор, диарея, тошнота и некоторые другие нежелательные реакции.

По данным AlphaRM, в 2022 году в России было реализовано 121 тыс. упак. препаратов для лечения гиперкалиемии* на сумму 929 млн руб. Это на 17% больше, чем в 2021 году. Более 89% препаратов в рублях закупается в льготном сегменте.

Основную массу в денежном выражении на рынке занимают две торговые марки: «Вельфоро» (комплекс бета-железа [III] оксигидроксида, сахарозы и крахмала) компании Vifor Fresenius и «Селамерекс» (севеламер) от компании «Сотекс». На их долю в 2022 году приходилось более 96% рынка. Также в нашей стране обращаются препараты: «ОсваРен» (кальция ацетат+магния гидроксикарбонат) от Fresenius Medical и «Калимейт» (кальция полистиролсульфонат) отечественной компании «Р-Фарм». С действующим веществом севеламер в России четыре торговые марки отечественных и зарубежных производителей.

* Группа V3G1 — препараты для лечения гиперкалиемии по EphMRA.