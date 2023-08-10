Минздрав одобрил новый противоэпилептический препарат «Талопса»

Компания «Ринфарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Талопса». Лекарство показано для терапии эпилепсии. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат выпускается в таблетках в дозировке 50 мг и 200 мг. Его производителем указано АО «Фармпроект».

В документе, опубликованном в ГРЛС, перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них: анорексия, одышка, жалобы со стороны желудка и др. Также к серьезным реакциям можно отнести токсическое действие на печень, острую почечную недостаточность.

Препарат «Талопса» разрешен детям с трех лет для лечения фокальных эпилептических приступов, возраст-зависимых форм эпилепсии детского возраста, коррекции поведенческих расстройств при эпилепсии, коррекции гиперкинетического поведения и лечения форм эпилепсии с миоклоническими приступами, указано в инструкции по медицинскому применению.

Сультиам — ингибитор карбоангидразы, производное циклического сульфонамида. В отличие от других сульфаниламидных препаратов, сультиам лишен антибактериальной активности. Препарат относится к группе антиконвульсантов второго поколения.

В России сультиам прошел первую фазу испытаний, в которой исследовали биоэквивалентность препарата в сравнении с оригинальным лекарством Ospolot от компании Desitin Arzneimittel GmbH, Германия. Испытание завершилось в июне 2022 года. Исследовался сультиам в организации ООО «Серта Клиник» в Москве.