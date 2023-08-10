Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав одобрил новый...

Минздрав одобрил новый противоэпилептический препарат «Талопса»

10.08.2023
16:54
Вероника Догузова
Минздрав одобрил препарат «Талопса» (МНН сультиам) от компании «Ринфарм». Лекарство применяется для лечения эпилепсии у взрослых и детей с трех лет. В Европе препарат с таким МНН зарегистрирован под маркой Ospolot.
Фото: Вероника Догузова

Компания «Ринфарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Талопса». Лекарство показано для терапии эпилепсии. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат выпускается в таблетках в дозировке 50 мг и 200 мг. Его производителем указано АО «Фармпроект».

В документе, опубликованном в ГРЛС, перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них: анорексия, одышка, жалобы со стороны желудка и др. Также к серьезным реакциям можно отнести токсическое действие на печень, острую почечную недостаточность.

Препарат «Талопса» разрешен детям с трех лет для лечения фокальных эпилептических приступов, возраст-зависимых форм эпилепсии детского возраста, коррекции поведенческих расстройств при эпилепсии, коррекции гиперкинетического поведения и лечения форм эпилепсии с миоклоническими приступами, указано в инструкции по медицинскому применению.

Сультиам — ингибитор карбоангидразы, производное циклического сульфонамида. В отличие от других сульфаниламидных препаратов, сультиам лишен антибактериальной активности. Препарат относится к группе антиконвульсантов второго поколения.

В России сультиам прошел первую фазу испытаний, в которой исследовали биоэквивалентность препарата в сравнении с оригинальным лекарством Ospolot от компании Desitin Arzneimittel GmbH, Германия. Испытание завершилось в июне 2022 года. Исследовался сультиам в организации ООО «Серта Клиник» в Москве.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.