Минздрав одобрил первый дженерик «Чампикса»

Компания «Промомед» получила регистрационное удостоверение на препарат «Варениклин» (МНН варениклин) — аналог «Чампикса». Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде таблеток. Производиться препарат будет на мощностях завода АО «Биохимик». Инструкция по медицинскому применению препарата пока не доступна для изучения.

Варениклин эффективно блокирует способность никотина стимулировать α4β2-рецепторы и активировать мезолимбическую дофаминовую систему — нейрональный механизм, который лежит в основе реализации механизмов формирования никотиновой зависимости (получение удовольствия от курения).

При применении у взрослых пациентов варениклин продемонстрировал снижение тяги к курению и проявлений синдрома отмены. Увеличение длительности приема варениклина до 24 недель (дополнительно к 12 неделям по стандартному курсу) приводило к увеличению его эффективности.

Компания «Промомед» проводила сравнительное исследование препаратов «Варениклин» и «Чампикс», которое завершилось в конце 2022 года.