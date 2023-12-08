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Минздрав одобрил первый...

Минздрав одобрил первый дженерик «Чампикса»

08.12.2023
19:10
Вероника Догузова
Минздрав одобрил препарат «Варениклин» (МНН варениклин) от компании «Промомед». Препарат применяется в качестве средства лечения никотиновой зависимости. С 2008 года в России также зарегистрирован оригинальный препарат «Чампикс» от компании Pfizer.
Фото: burdun/ru.123rf.com

Компания «Промомед» получила регистрационное удостоверение на препарат «Варениклин» (МНН варениклин) — аналог «Чампикса». Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде таблеток. Производиться препарат будет на мощностях завода АО «Биохимик». Инструкция по медицинскому применению препарата пока не доступна для изучения.

Варениклин эффективно блокирует способность никотина стимулировать α4β2-рецепторы и активировать мезолимбическую дофаминовую систему — нейрональный механизм, который лежит в основе реализации механизмов формирования никотиновой зависимости (получение удовольствия от курения).

При применении у взрослых пациентов варениклин продемонстрировал снижение тяги к курению и проявлений синдрома отмены. Увеличение длительности приема варениклина до 24 недель (дополнительно к 12 неделям по стандартному курсу) приводило к увеличению его эффективности.  

Компания «Промомед» проводила сравнительное исследование препаратов «Варениклин» и «Чампикс», которое завершилось в конце 2022 года.

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