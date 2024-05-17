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Минздрав одобрил первый...

Минздрав одобрил первый дженерик антидота миорелаксантов

17.05.2024
18:01
Елена Калиновская
Фармфирма «Сотекс» получила регистрационное удостоверение (РУ) на препарат «Дестинил» с МНН сугаммадекс. Лекарство относится к группе селективных антидотов миорелаксантов. Это первый воспроизведенный препарат, зарегистрированный в России. 
Фото: 123rf.com

В ГРЛС 7 мая 2024 года появилась запись о регистрации воспроизведенного препарата с действующим веществом сугаммадекс. Лекарство выпускает «Сотекс» под торговым наименованием «Дестинил».

РУ оригинального препарата принадлежит ООО «МСД Фармасьютикалс», торговое наименование «Брайдан». Препарат используется для снятия нервно-мышечной блокады, вызванной рокуронием и векуронием при общей анестезии. 

Лекарство разработано Organon, которая в 2007 году была приобретена Schering-Plough. В 2009 году Schering-Plough объединилась с Merck (MSD за пределами США и Канады). В Европейском союзе препарат зарегистрирован в 2008 году, в США – в 2015 году. В России Organon зарегистрировала препарат в 2010 году.

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