Минздрав одобрил первый в своем классе препарат для терапии бронхиальной астмы

Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат «Тезспире». Лекарство показано для терапии тяжелой бронхиальной астмы. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в виде раствора для подкожного введения. Производителем препарата указан Amgen.

Каждая шприц-ручка объемом 1,91 мл содержит 210 мг тезепелумаба. Вводится препарат один раз в четыре недели, указано в инструкции по медицинскому применению. Также в документе говорится, что тезепелумаб не является средством неотложной помощи, препарат показан для уменьшения частоты приступов или их предотвращения.

В документе, опубликованном в ГРЛС, перечислены некоторые побочные действия. Самые частые из них: фарингит, реакции в месте введения, артралгия, сыпь. Препарат «Тезспире» разрешен детям с 12 лет. Неизвестно влияние лекарства на беременных и кормящих женщин.

Тезепелумаб — это первое в своем классе человеческое моноклональное антитело, ингибирующее TSLP, ключевой эпителиальный цитокин, участвующий во множестве воспалительных каскадов и имеющий важное значение в инициировании и сохранении аллергического, эозинофильного и других типов воспаления дыхательных путей, ассоциированных с тяжелой бронхиальной астмой (БА). Тезепелумаб потенциально может использоваться для лечения широкой популяции пациентов с тяжелой БА независимо от типа воспаления, указано в результатах исследования III фазы NAVIGATOR (это рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование III фазы с участием взрослых и подростков с тяжелой неконтролируемой БА).

В 2021 году FDA одобрило препарат в качестве дополнительного поддерживающего лечения, используемого для снижения тяжелых симптомов астмы.