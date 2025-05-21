Минздрав отменил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств

Минздрав признал утратившими силу Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. Приказ № 191н от 11.04.2025 об этом был опубликован на портале правовой информации.

Правила, которые признаются утратившими силу, были установлены приказом № 646н от 31.08.2016. Правила распространялись на производителей лекарственных препаратов, дистрибьюторов, все виды аптек, включая индивидуальных предпринимателей, медицинские организации и их обособленные подразделения в сельской местности (ФАП, общеврачебные практики и т.д.).

Ранее Федеральный закон № 1-ФЗ от 30.01.2024 исключил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов из списка документов, разрабатываемых Минздравом, и требований к оптовым складам.

В прошлом году полномочия Минздрава изменили из-за гармонизации национального регулирования с правом ЕАЭС, было утверждено Постановление Правительства РФ № 600 от 15.05.2024. Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 608 от 19.06.2012 в связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС.

Затем надлежащую практику хранения и перевозки исключили из перечня лицензионных требований к осуществлению фармацевтической деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022. Требования к хранению лекарств будут определяться правилами хранения, которые сейчас также готовятся к пересмотру.