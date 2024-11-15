Минздрав отменил регистрацию 19 препаратов
В Государственном реестре лекарственных препаратов (ГРЛС) 14 декабря опубликованы данные об отмене государственной регистрации 19 лекарственных препаратов и 6 фармсубстанций. Все решения регулятора вынесены на основании заявлений уполномоченных в России юридических лиц.
Итальянская компания SIFI S.P.A. отозвала регистрацию четырех офтальмологических препаратов, два из которых не имеют зарегистрированных аналогов в ГРЛС. Это глазные капли «Пренацид» (МНН десонид), которые используют при острых и хронических воспалительных процессах, а также для профилактики и лечения воспалительных явлений в послеоперационном и посттравматическом периодах, и «Лакрисифи» (МНН бензалкония хлорид+гипромеллоза), которое назначают при недостаточном слезоотделении и раздражении глаз.
Компания Sanofi-Synthelabo отозвала регистрацию ингибитора секреции гонадотропных гормонов «Данол», который используется для лечения эндометриоза и фиброзно-кистозной мастопатии, а Clinigen Healthcare Ltd. отозвала РУ на «Кардиоксан» (МНН дексразоксан), который используется для снижения кардиотоксического действия антрациклинов при лечении рака молочной железы. При этом в США дексразоксан определен как орфанный препарат для профилактики кардиомиопатии у детей и взрослых, которые получают антрациклины. Зарегистрированных аналогов в России нет. Кроме того, индийская Himalaya Drug Co. отозвала РУ на препарат «Лив.52 К».
Sandoz отозвала регистрацию пяти препаратов, включая обезболивающее и антисептическое средство «Септалор», которое используют при боли в горле, антипсихотик «Рисполюкс» и антигистаминное «Ломилан». Все они имеют зарегистрированные аналоги на рынке.
|
Торговое наименование
|
Компания – держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Тритаце (рамиприл)
|
Санофи-Авентис Дойчланд
|
Таблетки, 2,5 мг, 5 мг
|
Да
|
П N016132/01 от 02.12.2009г.
|
Тристаниум (амлодипин+лозартан+розувастатин)
|
Ханми Фарм. Ко., Лтд.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
5 мг+50 мг+20 мг,
5 мг+50 мг+10 мг, 5 мг+100 мг+10 мг,
5мг+100 мг+20 мг.
|
Да
|
ЛП-006864 от 23.03.2021г.
|
Септалор (лидокаин+хлоргексидин)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки для рассасывания со вкусом клубники, со вкусом лимона, со вкусом меда, со вкусом ментола, 1 мг+5 мг
|
Да
|
ЛП-005228 от 03.12.2018г.
|
Септалор (лидокаин+хлоргексидин)
|
Сандоз д.д.
|
Спрей для местного применения дозированный, спиртовой, со вксом лимона, со вкусом ментола, 0,0425 мг+0,17 мг/доза
|
Да
|
ЛП-005226 от 03.12.2018г.
|
Рисполюкс (рисперидон)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг
|
Да
|
ЛСР-007905/08 от 07.10.2008г.
|
Рисполепт (рисперидон)
|
ООО «Джонсон & Джонсон»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг
|
Да
|
П N014824/01 от 25.12.2008г.
|
Рисполепт (рисперидон)
|
ООО «Джонсон & Джонсон»
|
Раствор для приема внутрь, 1 мг/мл
|
Да
|
П N012226/01 от 14.07.2011г.
|
Пренацид (десонид)
|
С.И.Ф.И. С.П.А.
|
Капли глазные, 0,25%
|
Нет
|
П N015185/02 от 29.08.2008г.
|
Ломилан (лоратадин)
|
Сандоз д.д.
|
Суспензия для приема внутрь
|
Да
|
П N016160/01 от 28.12.2009г.
|
Ломилан Соло (лоратадин)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки для рассасывания, 10 мг
|
Да
|
ЛСР-010504/09 от 23.12.2009г.
|
Лив.52 К
|
Хималайя Драг Ко.
|
Капли для приема внутрь
|
Нет
|
ЛСР-009411/09 от 23.11.2009г.
|
Левофлоксацин-КРКА (левофлоксацин)
|
АО «КРКА»
|
Раствор для инфузий, 5 мг/мл
|
Да
|
ЛП-№(002757)-(РГ-RU) от 13.07.2023 г.
|
Лакрисифи
(бензалкония хлорид+гипромеллоза)
|
С.И.Ф.И. С.П.А.
|
Капли глазные
|
Нет
|
П N014750/01 от 10.10.2008г.
|
Колбиоцин (колистиметат натрия+ролитетрациклин+хлорамфеникол)
|
С.И.Ф.И. С.П.А.
|
Порошок для приготовления глазных капель
|
Да
|
П N014748/02 от 18.09.2008г.
|
Кардиоксан (дексразоксан)
|
Клиниджен Хелскеа Лимитед
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
|
Нет
|
П N012169/01 от 22.05.2008г.
|
Данол (даназол)
|
Санофи-Синтелабо Лтд.
|
Капсулы, 100 мг, 200 мг
|
Нет
|
П N014488/01 от 05.11.2008г.
|
Верапамил (верапамил)
|
ОАО «АКРИХИН»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, 80 мг
|
Да
|
Р N001573/01 от 07.08.2008г.
|
Айстил (натрия гиалуронат)
|
С.И.Ф.И. С.П.А.
|
Капли глазные, 0,15%
|
Да
|
ЛП-000353 от 22.02.2011г.
|
Триметазидина дигидрохлорид (триметазидин)
|
Рихтер Темис Медикэр
|
Субстанция-порошок
|
Да
|
ФС-000700 от 04.09.2013г.
|
Тикагрелор (тикагрелор)
|
АстраЗенека АБ
|
Субстанция-порошок
|
Да
|
ФС-001511 от 28.09.2016г.
|
Прегабалин (прегабалин)
|
Рихтер Темис Медикэр
|
Субстанция-порошок
|
Да
|
ФС-000532 от 29.03.2013г.
|
Метилпреднизолона ацепонат (метилпреднизолона ацепонат)
|
Курия Испания С.А.У.
|
Субстанция-порошок
|
Да
|
ФС-001268 от 11.11.2015г.
|
Метизопринол (инозин пранобекс)
|
Рихтер Темис Медикэр
|
Субстанция-порошок
|
да
|
ФС-001830 от 29.11.2018г.
|
Амлодипина безилат (амлодипин)
|
Рихтер Темис Медикэр
|
Субстанция-порошок
|
Да
|
ФС-000514 от 26.03.2013г.
Данные: ГРЛС
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