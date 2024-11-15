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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию 19 препаратов

15.11.2024
13:24
Надежда Синицына
Минздрав отменил регистрацию из ГРЛС 19 регудостоверений на лекарственные препараты и 6 на фармацевтические субстанции. Среди держателей удостоверений – Sandoz, SIFI S.P.A., Richter Themis Medicare и другие. Решения вынесены на основании заявлений владельцев РУ.
Фото: 123rf.com

В Государственном реестре лекарственных препаратов (ГРЛС) 14 декабря опубликованы данные об отмене государственной регистрации 19 лекарственных препаратов и 6 фармсубстанций. Все решения регулятора вынесены на основании заявлений уполномоченных в России юридических лиц.

Итальянская компания SIFI S.P.A. отозвала регистрацию четырех офтальмологических препаратов, два из которых не имеют зарегистрированных аналогов в ГРЛС. Это глазные капли «Пренацид» (МНН десонид), которые используют при острых и хронических воспалительных процессах, а также для профилактики и лечения воспалительных явлений в послеоперационном и посттравматическом периодах, и «Лакрисифи» (МНН бензалкония хлорид+гипромеллоза), которое назначают при недостаточном слезоотделении и раздражении глаз.

Компания Sanofi-Synthelabo отозвала регистрацию ингибитора секреции гонадотропных гормонов «Данол», который используется для лечения эндометриоза и фиброзно-кистозной мастопатии, а Clinigen Healthcare Ltd. отозвала РУ на «Кардиоксан» (МНН дексразоксан), который используется для снижения кардиотоксического действия антрациклинов при лечении рака молочной железы. При этом в США дексразоксан определен как орфанный препарат для профилактики кардиомиопатии у детей и взрослых, которые получают антрациклины. Зарегистрированных аналогов в России нет. Кроме того, индийская Himalaya Drug Co. отозвала РУ на препарат «Лив.52 К».

Sandoz отозвала регистрацию пяти препаратов, включая обезболивающее и антисептическое средство «Септалор», которое используют при боли в горле, антипсихотик «Рисполюкс» и антигистаминное «Ломилан». Все они имеют зарегистрированные аналоги на рынке.

Торговое наименование

Компания – держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Тритаце (рамиприл)

Санофи-Авентис Дойчланд

Таблетки, 2,5 мг, 5 мг

Да

П N016132/01 от 02.12.2009г.

Тристаниум (амлодипин+лозартан+розувастатин)

Ханми Фарм. Ко., Лтд.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,

5 мг+50 мг+20 мг,

5 мг+50 мг+10 мг, 5 мг+100 мг+10 мг,

5мг+100 мг+20 мг.

Да

ЛП-006864 от 23.03.2021г.

Септалор (лидокаин+хлоргексидин)

Сандоз д.д.

Таблетки для рассасывания со вкусом клубники, со вкусом лимона, со вкусом меда, со вкусом ментола, 1 мг+5 мг

Да

ЛП-005228 от 03.12.2018г.

Септалор (лидокаин+хлоргексидин)

Сандоз д.д.

Спрей для местного применения дозированный, спиртовой, со вксом лимона, со вкусом ментола, 0,0425 мг+0,17 мг/доза

Да

ЛП-005226 от 03.12.2018г.

Рисполюкс (рисперидон)

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг

Да

ЛСР-007905/08 от 07.10.2008г.

Рисполепт (рисперидон)

ООО «Джонсон & Джонсон»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг

Да

П N014824/01 от 25.12.2008г.

Рисполепт (рисперидон)

ООО «Джонсон & Джонсон»

Раствор для приема внутрь, 1 мг/мл

Да

П N012226/01 от 14.07.2011г.

Пренацид (десонид)

С.И.Ф.И. С.П.А.

Капли глазные, 0,25%

Нет

П N015185/02 от 29.08.2008г.

Ломилан (лоратадин)

Сандоз д.д.

Суспензия для приема внутрь

Да

П N016160/01 от 28.12.2009г.

Ломилан Соло (лоратадин)

Сандоз д.д.

Таблетки для рассасывания, 10 мг

Да

ЛСР-010504/09 от 23.12.2009г.

Лив.52 К

Хималайя Драг Ко.

Капли для приема внутрь

Нет

ЛСР-009411/09 от 23.11.2009г.

Левофлоксацин-КРКА (левофлоксацин)

АО «КРКА»

Раствор для инфузий, 5 мг/мл

Да

ЛП-№(002757)-(РГ-RU) от 13.07.2023 г.

Лакрисифи

(бензалкония хлорид+гипромеллоза)

С.И.Ф.И. С.П.А.

Капли глазные

Нет

П N014750/01 от 10.10.2008г.

Колбиоцин (колистиметат натрия+ролитетрациклин+хлорамфеникол)

С.И.Ф.И. С.П.А.

Порошок для приготовления глазных капель

Да

П N014748/02 от 18.09.2008г.

Кардиоксан (дексразоксан)

Клиниджен Хелскеа Лимитед

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Нет

П N012169/01 от 22.05.2008г.

Данол (даназол)

Санофи-Синтелабо Лтд.

Капсулы, 100 мг, 200 мг

Нет

П N014488/01 от 05.11.2008г.

Верапамил (верапамил)

ОАО «АКРИХИН»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, 80 мг

Да

Р N001573/01 от 07.08.2008г.

Айстил (натрия гиалуронат)

С.И.Ф.И. С.П.А.

Капли глазные, 0,15%

Да

ЛП-000353 от 22.02.2011г.

Триметазидина дигидрохлорид (триметазидин)

Рихтер Темис Медикэр

Субстанция-порошок

Да

ФС-000700 от 04.09.2013г.

Тикагрелор (тикагрелор)

АстраЗенека АБ

Субстанция-порошок

Да

ФС-001511 от 28.09.2016г.

Прегабалин (прегабалин)

Рихтер Темис Медикэр

Субстанция-порошок

Да

ФС-000532 от 29.03.2013г.

Метилпреднизолона ацепонат (метилпреднизолона ацепонат)

Курия Испания С.А.У.

Субстанция-порошок

Да

ФС-001268 от 11.11.2015г.

Метизопринол (инозин пранобекс)

Рихтер Темис Медикэр

Субстанция-порошок

да

ФС-001830 от 29.11.2018г.

Амлодипина безилат (амлодипин)

Рихтер Темис Медикэр

Субстанция-порошок

Да

ФС-000514 от 26.03.2013г.

Данные: ГРЛС

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