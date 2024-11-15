Минздрав отменил регистрацию 19 препаратов

В Государственном реестре лекарственных препаратов (ГРЛС) 14 декабря опубликованы данные об отмене государственной регистрации 19 лекарственных препаратов и 6 фармсубстанций. Все решения регулятора вынесены на основании заявлений уполномоченных в России юридических лиц.

Итальянская компания SIFI S.P.A. отозвала регистрацию четырех офтальмологических препаратов, два из которых не имеют зарегистрированных аналогов в ГРЛС. Это глазные капли «Пренацид» (МНН десонид), которые используют при острых и хронических воспалительных процессах, а также для профилактики и лечения воспалительных явлений в послеоперационном и посттравматическом периодах, и «Лакрисифи» (МНН бензалкония хлорид+гипромеллоза), которое назначают при недостаточном слезоотделении и раздражении глаз.

Компания Sanofi-Synthelabo отозвала регистрацию ингибитора секреции гонадотропных гормонов «Данол», который используется для лечения эндометриоза и фиброзно-кистозной мастопатии, а Clinigen Healthcare Ltd. отозвала РУ на «Кардиоксан» (МНН дексразоксан), который используется для снижения кардиотоксического действия антрациклинов при лечении рака молочной железы. При этом в США дексразоксан определен как орфанный препарат для профилактики кардиомиопатии у детей и взрослых, которые получают антрациклины. Зарегистрированных аналогов в России нет. Кроме того, индийская Himalaya Drug Co. отозвала РУ на препарат «Лив.52 К».

Sandoz отозвала регистрацию пяти препаратов, включая обезболивающее и антисептическое средство «Септалор», которое используют при боли в горле, антипсихотик «Рисполюкс» и антигистаминное «Ломилан». Все они имеют зарегистрированные аналоги на рынке.

Данные: ГРЛС