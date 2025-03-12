Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции
Минздрав отменил государственную регистрацию 43 лекарственных средств и одной фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ). Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
Минздрав приостановил применение препаратов с торговыми названиями «Оксиметазолин» (МНН оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (МНН ксилометазолин) производства ООО «Фирма «Випс-мед». Возможными причинами названы несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушение лицензионных требований. В ГРЛС осталось множество зарегистрированных аналогов с теми же МНН.
Из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. Отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Этот препарат используется при аллергическом рините и конъюнктивите. В реестре осталась кромоглициевая кислота только в формах капсул, глазных капель, аэрозоля и раствора для ингаляций. Препарат в форме назального спрея в ГРЛС отсутствует.
Кроме того, Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы.
Минздрав отменил регистрацию препарата «Гиалган Фидия» (МНН гиалуроновая кислота) от Fidia Farmaceutici в форме раствора для внутрисуставного введения. Других зарегистрированных препаратов с таким МНН на рынке нет.
Также из реестра исключили РУ противосудорожного препарата «Примидон» (МНН примидон) от компании «Акрихин», который назначают при эпилепсии различного генеза. Другие препараты с таким МНН в реестре не зарегистрированы.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Ксилометазолин (ксилометазолин)
|
ООО «Фирма «Випс-мед»
|
Капли назальные, 0,05%, 0,1%
|
да
|
Оксиметазолин (оксиметазолин)
|
ООО «Фирма «Випс-мед»
|
Капли назальные, 0,025%, 0,05%, 0,1%
|
да
|
Такролимус (такролимус)
|
Лек д.д.
|
Субстанция-порошок
|
да
|
АНТИГЕП (иммуноглобулин человека против гепатита В)
|
АО «НПО «Микроген»
|
Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ
|
да
|
Амброгексал (амброксол)
|
Сандоз д.д.
|
Сироп, 3 мг/мл
|
да
|
Биол (бисопролол)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг
|
да
|
Кромогексал (кромоглициевая кислота)
|
Сандоз д.д.
|
Спрей назальный дозированный, 2,8 мг/доза
|
да
|
Топамакс (топирамат)
|
ООО «Джонсон & Джонсон»
|
Капсулы, 50 мг
|
да
|
5-Фторурацил-Эбеве (фторурацил)
|
Сандоз д.д.
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл
|
да
|
Алексан (цитарабин)
|
Сандоз д.д.
|
Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 50 мг/мл
|
да
|
Амброгексал (амброксол)
|
Сандоз д.д.
|
Сироп, 6 мг/мл
|
да
|
Амлодипин Сандоз (амлодипин)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, 5 мг, 10 мг
|
да
|
АЦЦ (ацетилцистеин)
|
Сандоз д.д.
|
Гранулы для приготовления сиропа, 100 мг/5 мл
|
да
|
Биол (бисопролол)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг
|
да
|
Венитан (эсцин)
|
Сандоз д.д.
|
Гель для наружного применения, 1%
|
нет
|
Гиалган Фидия (гиалуроновая кислота)
|
Фидия Фармацеутици С.п.А.
|
Раствор для внутрисуставного введения, 20 мг/2 мл
|
нет
|
Деприм
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг
|
нет
|
Дицинон (этамзилат)
|
Сандоз д.д.
|
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл
|
да
|
Добутамин Гексал (добутамин)
|
Сандоз д.д.
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг
|
да
|
Иммунал плюс С (аскорбиновая кислота+ эхинацеи пурпурной травы сок
|
Сандоз д.д.
|
Раствор для приема внутрь
|
да
|
Иммунал
|
Сандоз д.д.
|
Раствор для приема внутрь
|
да
|
Каптоприл Сандоз (каптоприл)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг
|
да
|
Кетонал (кетопрофен)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки пролонгированного действия, 150 мг
|
да
|
Кордипин ретард (нифедипин)
|
АО «КРКА, д.д., Ново место»
|
Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг
|
да
|
Кромогексал (кромоглициевая кислота)
|
Сандоз д.д.
|
Капли глазные, 2%
|
да
|
Лозарел Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг+50 мг, 25 мг+100 мг
|
да
|
Лозарел (лозартан)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|
да
|
Натриофолин медак (фолиниевая кислота)
|
Медак ГмбХ
|
Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл
|
нет
|
Нольпаза (пантопразол)
|
АО «КРКА, д.д., Ново место»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг
|
да
|
Ондантор (ондансетрон)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 8 мг
|
да
|
Ортанол (омепразол)
|
Сандоз д.д.
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг
|
да
|
Оспамокс (амоксициллин)
|
Сандоз ГмбХ
|
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл
|
да
|
Пирамил (рамиприл)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
|
да
|
Плантекс
|
Сандоз д.д.
|
Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
|
Примидон (примидон)
|
ОАО «Акрихин»
|
Таблетки, 250 мг
|
нет
|
Рифампицин (рифампицин)
|
ООО «ФармКонцепт»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг, 300 мг, 600 мг
|
да
|
Тербинафин-КРКА (тербинафин)
|
АО «КРКА, д.д., Ново место»
|
Крем для наружного применения, 1%
|
да
|
Топамакс (топирамат)
|
ООО «Джонсон & Джонсон»
|
Капсулы, 25 мг
|
да
|
Торнетис (силденафил)
|
Сандоз д.д.
|
Таблетки, 25 мг, 50 мг, 100 мг
|
да
|
Триметазидин МВ-Акрихин (триметазидин)
|
АО «Акрихин»
|
Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг
|
да
|
Форадил Комби (будесонид + формотерол [набор])
|
Сандоз д.д.
|
Капсулы с порошком для ингаляций набор, 200 мкг/12 мкг, 400 мкг/12 мкг
|
да
|
Форадил (формотерол)
|
Сандоз д.д.
|
Капсулы с порошком для ингаляций, 12 мкг
|
да
|
Цетиризин Сандоз (цетиризин)
|
Сандоз д.д.
|
Капли для приема внутрь, 10 мг/мл
|
да
|
Цефтриаксон (цефтриаксон)
|
ООО «ФармКонцепт»
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г
|
да
|
Эдицин (ванкомицин)
|
Сандоз д.д.
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 0,5 г, 1,0 г
|
да
|
Этопозид-Эбеве (этопозид)
|
Сандоз д.д.
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/2,5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/10 мл, 400 мг/20 мл
|
да
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