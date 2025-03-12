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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции

12.03.2025
18:16
Надежда Синицына
Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения 43 лекарственных препаратов и одной фармсубстанции. Компании Sandoz принадлежало 31 РУ. Кроме того, приостановлено применение «Оксиметазолина» и «Ксилометазолина» производства «Фирма «Випс-мед».
Фото: 123rf.com

Минздрав отменил государственную регистрацию 43 лекарственных средств и одной фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ). Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав приостановил применение препаратов с торговыми названиями «Оксиметазолин» (МНН оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (МНН ксилометазолин) производства ООО «Фирма «Випс-мед». Возможными причинами названы несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушение лицензионных требований. В ГРЛС осталось множество зарегистрированных аналогов с теми же МНН.

Из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. Отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Этот препарат используется при аллергическом рините и конъюнктивите. В реестре осталась кромоглициевая кислота только в формах капсул, глазных капель, аэрозоля и раствора для ингаляций. Препарат в форме назального спрея в ГРЛС отсутствует.

Кроме того, Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы.

Минздрав отменил регистрацию препарата «Гиалган Фидия» (МНН гиалуроновая кислота) от Fidia Farmaceutici в форме раствора для внутрисуставного введения. Других зарегистрированных препаратов с таким МНН на рынке нет.

Также из реестра исключили РУ противосудорожного препарата «Примидон» (МНН примидон) от компании «Акрихин», который назначают при эпилепсии различного генеза. Другие препараты с таким МНН в реестре не зарегистрированы.

Торговое наименование и МНН

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Ксилометазолин (ксилометазолин)

ООО «Фирма «Випс-мед»

Капли назальные, 0,05%, 0,1%

да

ЛП-003616 от 12.05.2016 года

Оксиметазолин (оксиметазолин)

ООО «Фирма «Випс-мед»

Капли назальные, 0,025%, 0,05%, 0,1%

да

ЛП-003988 от 01.12.2016 г.

Такролимус (такролимус)

Лек д.д.

Субстанция-порошок

да

ФС-001375 от 20.04.2016г.

АНТИГЕП (иммуноглобулин человека против гепатита В)

АО «НПО «Микроген»

Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ

да

Р N000073/01 от 25.01.2012г.

Амброгексал (амброксол)

Сандоз д.д.

Сироп, 3 мг/мл

да

П N012596/03 от 26.11.2007г.

Биол (бисопролол)

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг

да

ЛП-001864 от 01.10.2012г.

Кромогексал (кромоглициевая кислота)

Сандоз д.д.

Спрей назальный дозированный, 2,8 мг/доза

да

П N012390/02 от 11.08.2008г.

Топамакс (топирамат)

ООО «Джонсон & Джонсон»

Капсулы, 50 мг

да

ЛСР-005288/08 от 04.07.2008г.

5-Фторурацил-Эбеве (фторурацил)

Сандоз д.д.

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл

да

П N015232/01 от 11.09.2008г.

Алексан (цитарабин)

Сандоз д.д.

Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 50 мг/мл

да

ЛП-№(003457)-(РГ-RU) от 20.10.2023г.

Амброгексал (амброксол)

Сандоз д.д.

Сироп, 6 мг/мл

да

ЛСР-007783/09 от 05.10.2009г.

Амлодипин Сандоз (амлодипин)

Сандоз д.д.

Таблетки, 5 мг, 10 мг

да

ЛСР-005229/09 от 30.06.2009г.

АЦЦ (ацетилцистеин)

Сандоз д.д.

Гранулы для приготовления сиропа, 100 мг/5 мл

да

ЛСР-008982/08 от 17.11.2008г.

Биол (бисопролол)

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг

да

ЛСР-001734/09 от 10.03.2009г.

Венитан (эсцин)

Сандоз д.д.

Гель для наружного применения, 1%

нет

П N013948/02 от 29.02.2008г.

Гиалган Фидия (гиалуроновая кислота)

Фидия Фармацеутици С.п.А.

Раствор для внутрисуставного введения, 20 мг/2 мл

нет

ЛСР-006134/08 от 01.08.2008г.

Деприм

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг

нет

П N016054/01 от 22.12.2009г.

Дицинон (этамзилат)

Сандоз д.д.

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл

да

П N013946/02 от 12.12.2007г.

Добутамин Гексал (добутамин)

Сандоз д.д.

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг

да

П N012726/01 от 21.04.2008г.

Иммунал плюс С (аскорбиновая кислота+ эхинацеи пурпурной травы сок

Сандоз д.д.

Раствор для приема внутрь

да

ЛП-000549 от 12.05.2011г.

Иммунал

Сандоз д.д.

Раствор для приема внутрь

да

П N013458/01 от 26.11.2007г.

Каптоприл Сандоз (каптоприл)

Сандоз д.д.

Таблетки, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг

да

П N011001 от 24.04.2012г.

Кетонал (кетопрофен)

Сандоз д.д.

Таблетки пролонгированного действия, 150 мг

да

П N013942/03 от 19.11.2007г.

Кордипин ретард (нифедипин)

АО «КРКА, д.д., Ново место»

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг

да

П N013465/01 от 19.11.2007г.

Кромогексал (кромоглициевая кислота)

Сандоз д.д.

Капли глазные, 2%

да

П N012390/01 от 30.06.2010г.

Лозарел Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан)

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг+50 мг, 25 мг+100 мг

да

ЛП-001502 от 13.02.2012г.

Лозарел (лозартан)

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг

да

ЛСР-006796/09 от 26.08.2009г.

Натриофолин медак (фолиниевая кислота)

Медак ГмбХ

Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл

нет

ЛСР-006467/08 от 11.08.2008г.

Нольпаза (пантопразол)

АО «КРКА, д.д., Ново место»

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг

да

ЛП-№(000053)-(РГ-RU) от 28.04.2020г.

Ондантор (ондансетрон)

Сандоз д.д.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 8 мг

да

ЛП-000267 от 16.02.2011г.

Ортанол (омепразол)

Сандоз д.д.

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг

да

ЛП-003011 от 01.06.2015г.

Оспамокс (амоксициллин)

Сандоз ГмбХ

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл

да

ЛС-002012 от 12.03.2012г.

Пирамил (рамиприл)

Сандоз д.д.

Таблетки, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг

да

ЛСР-006064/08 от 31.07.2008г.

Плантекс

Сандоз д.д.

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

П N012351/01 от 09.06.2011г.

Примидон (примидон)

ОАО «Акрихин»

Таблетки, 250 мг

нет

Р N002876/01 от 25.11.2008г.

Рифампицин (рифампицин)

ООО «ФармКонцепт»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг, 300 мг, 600 мг

да

ЛП-002197 от 22.08.2013г.

Тербинафин-КРКА (тербинафин)

АО «КРКА, д.д., Ново место»

Крем для наружного применения, 1%

да

ЛСР-001799/07 от 11.10.2011г.

Топамакс (топирамат)

ООО «Джонсон & Джонсон»

Капсулы, 25 мг

да

П N011415/02 от 18.01.2008г.

Торнетис (силденафил)

Сандоз д.д.

Таблетки, 25 мг, 50 мг, 100 мг

да

ЛП-001856 от 27.09.2012г.

Триметазидин МВ-Акрихин (триметазидин)

АО «Акрихин»

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг

да

ЛП-005673 от 24.07.2019г.

Форадил Комби (будесонид + формотерол [набор])

Сандоз д.д.

Капсулы с порошком для ингаляций набор, 200 мкг/12 мкг, 400 мкг/12 мкг

да

ЛСР-003336/09 от 30.04.2009г.

Форадил (формотерол)

Сандоз д.д.

Капсулы с порошком для ингаляций, 12 мкг

да

П N008952 от 02.04.2010г.

Цетиризин Сандоз (цетиризин)

Сандоз д.д.

Капли для приема внутрь, 10 мг/мл

да

ЛС-001055 от 03.02.2012г.

Цефтриаксон (цефтриаксон)

ООО «ФармКонцепт»

Порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г

да

ЛП-005010 от 28.08.2018г.

Эдицин (ванкомицин)

Сандоз д.д.

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 0,5 г, 1,0 г

да

П N010233 от 13.08.2010г.

Этопозид-Эбеве (этопозид)

Сандоз д.д.

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/2,5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/10 мл, 400 мг/20 мл

да

П N015174/01 от 09.06.2008г.

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