Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции

Минздрав отменил государственную регистрацию 43 лекарственных средств и одной фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ). Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав приостановил применение препаратов с торговыми названиями «Оксиметазолин» (МНН оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (МНН ксилометазолин) производства ООО «Фирма «Випс-мед». Возможными причинами названы несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушение лицензионных требований. В ГРЛС осталось множество зарегистрированных аналогов с теми же МНН.

Из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. Отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Этот препарат используется при аллергическом рините и конъюнктивите. В реестре осталась кромоглициевая кислота только в формах капсул, глазных капель, аэрозоля и раствора для ингаляций. Препарат в форме назального спрея в ГРЛС отсутствует.

Кроме того, Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы.

Минздрав отменил регистрацию препарата «Гиалган Фидия» (МНН гиалуроновая кислота) от Fidia Farmaceutici в форме раствора для внутрисуставного введения. Других зарегистрированных препаратов с таким МНН на рынке нет.

Также из реестра исключили РУ противосудорожного препарата «Примидон» (МНН примидон) от компании «Акрихин», который назначают при эпилепсии различного генеза. Другие препараты с таким МНН в реестре не зарегистрированы.