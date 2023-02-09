Минздрав отменил регистрацию четырех зарубежных препаратов

Из Госреестра отозваны четыре регистрационных удостоверения препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний владельцев числятся Gedeon Richter, Hemofarm, Stada и Polfa.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Polfa отозвала из реестра препарат «Реланиум» (МНН диазепам) применяется в качестве транквилизатора. В реестре имеются зарегистрированные аналоги данного лекарства. К тому же компания Polfa производит полноценный заменитель «Реланиума» с таким же составом и дозировкой, но с другим названием – «Релиум».

Другой исключенный препарат компании Stada «Метилэргобревин» (МНН метилэргометрин). Его применяют в роддомах с целью сокращения второго периода родов, т.к. препарат усиливает сократительную деятельность миометрия.

Компания Gedeon Richter отозвала нейролептик «Галоперидол-рихтер» (МНН галоперидол). С этим МНН в реестре достаточное количество РУ препаратов других компаний.

Отозванный препарат «Узара» от Stada, по данным AlphaRM, на российском рынке не продается с 2017 года. Это противодиарейное средство растительного происхождения на основе корней Узары.

Доля транквилизатора «Реланиум» среди всех препаратов содержащих диазепам, по данным AlphaRM, снизилась до 3% на российском фармрынке в рублях. Три года назад его доля была более 30%. Стоимостный объем препарата «Галоперидол-рихтер» с 2021 года сократился на 19% в целом на рынке. Еще значительнее упали закупки бренда компании Stada «Метилэргобревин». Основная часть его закупалась для лечебно-профилактических учреждений. По сравнению с 2021 годом закупки снизились на 73% – в 2022 году госзаказчики закупили менее 300 упаковок «Метилэргобревина».

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: