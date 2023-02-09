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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию четырех зарубежных препаратов

09.02.2023
18:15
Вероника Догузова

Минздрав исключил из Госреестра четыре регистрационных удостоверений лекарств. Большинство препаратов имеет на российском рынке аналоги. Одно из исключенных лекарств не обращается в стране с 2017 года.

Из Госреестра отозваны четыре регистрационных удостоверения препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний владельцев числятся Gedeon Richter, Hemofarm, Stada и Polfa.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Polfa отозвала из реестра препарат «Реланиум» (МНН диазепам) применяется в качестве транквилизатора. В реестре имеются зарегистрированные аналоги данного лекарства. К тому же компания Polfa производит полноценный заменитель «Реланиума» с таким же составом и дозировкой, но с другим названием – «Релиум».

Другой исключенный препарат компании Stada «Метилэргобревин» (МНН метилэргометрин). Его применяют в роддомах с целью сокращения второго периода родов, т.к. препарат усиливает сократительную деятельность миометрия.

Компания Gedeon Richter отозвала нейролептик «Галоперидол-рихтер» (МНН галоперидол). С этим МНН в реестре достаточное количество РУ препаратов других компаний.

Отозванный препарат «Узара» от Stada, по данным AlphaRM, на российском рынке не продается с 2017 года. Это противодиарейное средство растительного происхождения на основе корней Узары.

Доля транквилизатора «Реланиум» среди всех препаратов содержащих диазепам, по данным AlphaRM, снизилась до 3% на российском фармрынке в рублях. Три года назад его доля была более 30%. Стоимостный объем препарата «Галоперидол-рихтер» с 2021 года сократился на 19% в целом на рынке. Еще значительнее упали закупки бренда компании Stada «Метилэргобревин». Основная часть его закупалась для лечебно-профилактических учреждений. По сравнению с 2021 годом закупки снизились на 73% – в 2022 году госзаказчики закупили менее 300 упаковок «Метилэргобревина».

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Узара» раствор для приема внутрь, РУ — ЛСР-003620/10 от 30.04.2010;
  2. «Реланиум» (диазепам), раствор для в/в и в/м введения, РУ —П N015758/01 от 29.05.2009;
  3. «Метилэргобревин» (метилэргометрин), раствор для в/в и в/м введения, РУ — П N012451/01 от 06.09.2011;
  4. «Галоперидол-Рихтер» (галоперидол), таблетки, РУ — П N013574/01 от 14.09.2011.

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