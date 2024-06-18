Минздрав отменил регистрацию двух не имеющих аналогов комбинированных лекарств

В Госреестре лекарственных средств 17 июня опубликованы материалы об отмене регистрации лекарств и фармсубстанций. Регистрационные удостоверения (РУ) аннулированы по заявлениям их владельцев.

Практически все лекарства имеют аналоги. Исключения составили два комбинированных препарата. Один из них выпускает Servier под торговым наименованием «Импликор» для лечения стабильной стенокардии. Продажи препарата, согласно данным AlphaRM, начались в 2018 году, пик пришелся на 2022 год, тогда было продано 20 тыс. упак. на 30,9 млн руб., в 2023 году продажи снизились втрое до 10,8 упак. Препарат содержит ивабрадин и метопролол, которые как монопрепараты выпускают другие производители.

«Тромблесс плюс» от компании «Нижфарм» содержит гепарин натрия, троксерутин, декспантенол, бензокаин. Это гель для наружного применения используется как симптоматическое средство при хронической венозной недостаточности. Точно такой же комбинации в ГРЛС нет. При этом в реестре представлено несколько препаратов с различными комбинациями перечисленных МНН. За последние десять лет, согласно информации AlphaRM, пик продаж «Тромблесс плюс» пришелся на 2018 год, тогда было продано 119,4 тыс. упак. на 45,6 млн руб. Затем продажи снижались, в 2023 году было продано 14,6 тыс. упак.

Минздрав отменил регистрацию «Янумет Лонг» компаниии MSD, которая еще в конце 2022 года уведомила регуляторов о прекращении поставок этого лекарства.