Минздрав отменил регистрацию не имеющего аналогов в России препарата

Минздрав отменил регистрацию 30 лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регудостоверений (РУ).

Компания Sanofi отозвала РУ на восемь препаратов, один из которых, «Кевзара» (МНН сарилумаб), не имеет зарегистрированных в России аналогов. Сарилумаб представляет собой иммунодепрессант, ингибитор интерлейкина, и используется для лечения ревматоидного артрита. Препарат был впервые зарегистрирован в ГРЛС в 2018 году и входил в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, компания отозвала РУ на «Лозап АМ» (МНН амлодипин + лозартан), «Бонадэ» (МНН диеногест + этинилэстрадиол), «Хлое» (МНН ципротерон + этинилэстрадиол), «Дальфаз ретард» и «Дальфаз СР» (МНН алфузозин), «Пентоксифиллин Санофи» и «Пентоксифиллин СР Санофи» (МНН пентоксифиллин). У всех имеются аналоги на рынке.

Компания Takeda отозвала РУ на два препарата с МНН фентанил. Один из них — это оригинальный трансдермальный обезболивающий пластырь «Фендивия». Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС есть фентанил в такой же лекарственной форме производства Московского эндокринного завода. Другой препарат — назальный спрей «Инстанил». Аналогов фентанила в такой лекарственной форме в России нет.

Кроме того, индийская компания Himalaya Drug отозвала регистрацию шести препаратов растительного происхождения.

Источник: ГРЛС