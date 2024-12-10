Минздрав отменил регистрацию не имеющего аналогов в России препарата
Минздрав отменил регистрацию 30 лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регудостоверений (РУ).
Компания Sanofi отозвала РУ на восемь препаратов, один из которых, «Кевзара» (МНН сарилумаб), не имеет зарегистрированных в России аналогов. Сарилумаб представляет собой иммунодепрессант, ингибитор интерлейкина, и используется для лечения ревматоидного артрита. Препарат был впервые зарегистрирован в ГРЛС в 2018 году и входил в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, компания отозвала РУ на «Лозап АМ» (МНН амлодипин + лозартан), «Бонадэ» (МНН диеногест + этинилэстрадиол), «Хлое» (МНН ципротерон + этинилэстрадиол), «Дальфаз ретард» и «Дальфаз СР» (МНН алфузозин), «Пентоксифиллин Санофи» и «Пентоксифиллин СР Санофи» (МНН пентоксифиллин). У всех имеются аналоги на рынке.
Компания Takeda отозвала РУ на два препарата с МНН фентанил. Один из них — это оригинальный трансдермальный обезболивающий пластырь «Фендивия». Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС есть фентанил в такой же лекарственной форме производства Московского эндокринного завода. Другой препарат — назальный спрей «Инстанил». Аналогов фентанила в такой лекарственной форме в России нет.
Кроме того, индийская компания Himalaya Drug отозвала регистрацию шести препаратов растительного происхождения.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Бонадэ (диеногест + этинилэстрадиол)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг + 0,03 мг
|
Да
|
Кевзара (сарилумаб)
|
АО «Санофи-авентис груп»
|
Раствор для подкожного введения 131,6 мг/мл (150 мг), 175 мг/мл (200 мг)
|
Нет
|
Лозап АМ (амлодипин + лозартан)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 50 мг, 5 мг + 100 мг
|
Да
|
Румалайя крим
|
Хималайя Драг Ко
|
Крем для наружного применения
|
Нет
|
Пайлекс гем
|
Хималайя Драг Ко
|
Мазь для наружного применения
|
Нет
|
Спеман форте
|
Хималайя Драг Ко
|
Таблетки
|
Нет
|
Тентекс форте
|
Хималайя Драг Ко
|
Таблетки, покрытые оболочкой
|
Нет
|
Валганцикловир (валганцикловир)
|
Ауробиндо Фарма Лтд.
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг
|
Да
|
Дексдор (дексмедетомидин)
|
Орион Корпорейшн
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл
|
Да
|
Сталево (леводопа + энтакапон + [карбидопа])
|
Орион Корпорейшн
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 200 м г+ 50 мг
|
Да
|
Нимесулид-СЗ (нимесулид)
|
НАО «Северная звезда»
|
Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг
|
Да
|
Андрокур Депо (ципротерон)
|
Байер АГ
|
Раствор для внутримышечного введения масляный, 100 мг/мл
|
Да
|
Фендивия (фентанил)
|
Такеда Фарма
|
Трансдермальная терапевтическая система, 12,5 мкг/ч, 25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч, 100 мкг/ч
|
Да
|
Фрагмин (далтепарин натрия)
|
Пфайзер Инк.
|
Раствор для внутривенного и подкожного введения
|
Да
|
Кальций + Витамин С (кальция карбонат + аскорбиновая кислота)
|
ООО «Валеант»
|
Таблетки шипучие, 500 мг + 180 мг
|
Да
|
Пайлекс
|
Хималайя Драг Ко
|
Таблетки
|
Нет
|
Спеман
|
Хималайя Драг Ко
|
Таблетки
|
Нет
|
Леветирацетам-Акрихин (леветирацетам)
|
АО «Польфарма»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, 750 мг, 1000 мг
|
Да
|
Рабевита (рабепразол)
|
АО «Адамед Фарма»
|
Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг
|
Да
|
Андрокур (ципротерон)
|
Байер АГ
|
Таблетки, 50 мг
|
Да
|
Андрокур (ципротерон)
|
Байер АГ
|
Таблетки, 10 мг
|
Да
|
Пентоксифиллин Санофи (пентоксифиллин)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг
|
Да
|
Дальфаз ретард (алфузозин)
|
Санофи Винтроп Индустрия
|
Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 5 мг
|
Да
|
Пентоксифиллин СР Санофи (пентоксифиллин)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 600 мг
|
Да
|
Хлое (ципротерон + этинилэстрадиол)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
Да
|
Дальфаз СР (алфузозин)
|
Санофи Винтроп Индустрия
|
Таблетки пролонгированного действия, 10 мг
|
Да
|
Инстанил (фентанил)
|
Такеда
|
Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 200 мкг/доза
|
Нет
|
Ноксафил (позаконазол)
|
ООО «МСД Фармасьютикалс»
|
Суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл
|
Да
|
Берлитион 300 (тиоктовая кислота)
|
ЗАО «Берлин-Фарма»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|
Да
|
Тирапол (леветирацетам)
|
АО «Польфарма»
|
Раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|
Да
Источник: ГРЛС
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