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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию не имеющего аналогов в России препарата

10.12.2024
13:18
Надежда Синицына
Минздрав отозвал регистрационные удостоверения 30 препаратов. В их число вошел препарат «Кевзара» (МНН сарилумаб), который используется для терапии ревматоидного артрита и входит в Перечень ЖНВЛП. Зарегистрированных аналогов сарилумаба в России нет.
Фото: 123rf.com

Минздрав отменил регистрацию 30 лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений уполномоченных юридических лиц компаний держателей регудостоверений (РУ).

Компания Sanofi отозвала РУ на восемь препаратов, один из которых, «Кевзара» (МНН сарилумаб), не имеет зарегистрированных в России аналогов. Сарилумаб представляет собой иммунодепрессант, ингибитор интерлейкина, и используется для лечения ревматоидного артрита. Препарат был впервые зарегистрирован в ГРЛС в 2018 году и входил в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, компания отозвала РУ на «Лозап АМ» (МНН амлодипин + лозартан), «Бонадэ» (МНН диеногест + этинилэстрадиол), «Хлое» (МНН ципротерон + этинилэстрадиол), «Дальфаз ретард» и «Дальфаз СР» (МНН алфузозин), «Пентоксифиллин Санофи» и «Пентоксифиллин СР Санофи» (МНН пентоксифиллин). У всех имеются аналоги на рынке.

Компания Takeda отозвала РУ на два препарата с МНН фентанил. Один из них это оригинальный трансдермальный обезболивающий пластырь «Фендивия». Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС есть фентанил в такой же лекарственной форме производства Московского эндокринного завода. Другой препарат назальный спрей «Инстанил». Аналогов фентанила в такой лекарственной форме в России нет.

Кроме того, индийская компания Himalaya Drug отозвала регистрацию шести препаратов растительного происхождения.

Торговое наименование и МНН

Компания держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Бонадэ (диеногест + этинилэстрадиол)

АО «Санофи Россия»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг + 0,03 мг

Да

ЛП-002523 от 04.07.2014 г.

Кевзара (сарилумаб)

АО «Санофи-авентис груп»

Раствор для подкожного введения 131,6 мг/мл (150 мг), 175 мг/мл (200 мг)

Нет

ЛП-005185 от 19.11.2018 г.

Лозап АМ (амлодипин + лозартан)

АО «Санофи Россия»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 50 мг, 5 мг + 100 мг

Да

ЛП-001481 от 06.02.2012 г.

Румалайя крим

Хималайя Драг Ко

Крем для наружного применения

Нет

ЛП-000532 от 12.05.2011 г.

Пайлекс гем

Хималайя Драг Ко

Мазь для наружного применения

Нет

ЛП-000369 от 24.02.2011 г.

Спеман форте

Хималайя Драг Ко

Таблетки

Нет

ЛСР-008760/09 от 02.11.2009 г.

Тентекс форте

Хималайя Драг Ко

Таблетки, покрытые оболочкой

Нет

П N008847 от 16.07.2010 г.

Валганцикловир (валганцикловир)

Ауробиндо Фарма Лтд.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг

Да

ЛП-003665 от 06.06.2016 г.

Дексдор (дексмедетомидин)

Орион Корпорейшн

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл

Да

ЛП-001597 от 22.03.2012 г.

Сталево (леводопа + энтакапон + [карбидопа])

Орион Корпорейшн

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 200 м г+ 50 мг

Да

ЛП-004725 от 01.03.2018 г.

Нимесулид-СЗ (нимесулид)

НАО «Северная звезда»

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг

Да

ЛП-003639 от 17.05.2016 г.

Андрокур Депо (ципротерон)

Байер АГ

Раствор для внутримышечного введения масляный, 100 мг/мл

Да

П N012238/01 от 23.07.2010 г.

Фендивия (фентанил)

Такеда Фарма

Трансдермальная терапевтическая система, 12,5 мкг/ч, 25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч, 100 мкг/ч

Да

ЛСР-005232/09 от 30.06.2009 г.

Фрагмин (далтепарин натрия)

Пфайзер Инк.

Раствор для внутривенного и подкожного введения

Да

П N012506/01 от 15.07.2011 г.

Кальций + Витамин С (кальция карбонат + аскорбиновая кислота)

ООО «Валеант»

Таблетки шипучие, 500 мг + 180 мг

Да

П N010436 от 18.08.2010 г.

Пайлекс

Хималайя Драг Ко

Таблетки

Нет

ЛСР-006926/10 от 21.07.2010 г.

Спеман

Хималайя Драг Ко

Таблетки

Нет

П N011523/02 от 01.03.2011 г.

Леветирацетам-Акрихин (леветирацетам)

АО «Польфарма»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, 750 мг, 1000 мг

Да

ЛП-002875 от 24.02.2015 г.

Рабевита (рабепразол)

АО «Адамед Фарма»

Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг

Да

ЛП-001461 от 26.01.2012 г.

Андрокур (ципротерон)

Байер АГ

Таблетки, 50 мг

Да

П N008697 от 17.05.2010 г.

Андрокур (ципротерон)

Байер АГ

Таблетки, 10 мг

Да

П N016225/01 от 19.02.2010 г.

Пентоксифиллин Санофи (пентоксифиллин)

АО «Санофи Россия»

Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг

Да

П N012051/01 от 10.06.2010 г.

Дальфаз ретард (алфузозин)

Санофи Винтроп Индустрия

Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 5 мг

Да

П N013809/01 от 19.11.2007 г.

Пентоксифиллин СР Санофи (пентоксифиллин)

АО «Санофи Россия»

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 600 мг

Да

П N011768/01 от 23.01.2009 г.

Хлое (ципротерон + этинилэстрадиол)

АО «Санофи Россия»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Да

ЛСР-003132 от 25.04.2008 г.

Дальфаз СР (алфузозин)

Санофи Винтроп Индустрия

Таблетки пролонгированного действия, 10 мг

Да

П N013178/01 от 17.04.2007 г.

Инстанил (фентанил)

Такеда
Фарма А/С

Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 200 мкг/доза

Нет

ЛП-005682 от 30.07.2019 г.

Ноксафил (позаконазол)

ООО «МСД Фармасьютикалс»

Суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл

Да

ЛСР-004329/07 от 28.11.2007 г.

Берлитион 300 (тиоктовая кислота)

ЗАО «Берлин-Фарма»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Да

П N011433/01 от 06.07.2011 г.

Тирапол (леветирацетам)

АО «Польфарма»

Раствор для приема внутрь, 100 мг/мл

Да

ЛП-002806 от 12.01.2015 г.

Источник: ГРЛС

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