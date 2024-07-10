Минздрав отменил регистрацию оригинального антибиотика
Минздрав 9 июля отозвал регистрацию 13 лекарств. Один из них не имеет аналогов. Все решения регулятора сделаны по заявлениям владельцев регистрационных удостоверений (РУ).
Какой антибиотик отозвали
MSD (Merck&Co. — в Канаде и США) еще в июле 2022 года объявила о прекращении поставок 11 препаратов, среди которых также антибиотик тедизолид, выпускаемый под торговым наименованием «Сивекстро». Он предназначен для лечения инфекции кожи и мягких тканей. Согласно данным Росздравнадзора, в последний раз препарат вводился в оборот в июле 2022 года.
«Сивекстро» зарегистрирован в 2016 году, с 2018 года входит в Перечень ЖНВЛП.
В январе 2024 года Минпромторг провел конкурс на получение субсидии по программе «Продукты на полку». Проект направлен на создание аналогов патентованных препаратов, правообладатели которых – компании из недружественных стран. В числе препаратов был тедизолид, разработчик должен закончить проект в течение двух лет, сумма субсидии – 50 млн руб. Победитель конкурса по этому препарату не известен.
В ГРЛС нет информации о выдаче разрешения на проведение клинических исследований аналогов «Сивекстро».
Другие препараты
Среди отозванных есть еще три оригинальных препарата. Первый – противоопухолевый «Элоксатин» (МНН оксалиплатин) от Sanofi. В ГРЛС есть лекарства с тем же МНН других производителей. Еще один препарат этой компании – антитромботическое средство «Плавикс» (МНН клопидогрел). Производитель отменил РУ препарата дозировкой 300 мг. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, в основном используется дозировка в 75 мг. Высокие дозы используется при чрескожном коронарном вмешательстве. В последний раз «Плавикс» в дозировке 300 мг поступал в гражданский оборот в 2021 году.
Третий оригинальный препарат – противогрибковое лекарство «Ноксафил» (МНН позаконазол) от MSD, отозвана лекарственная форма – таблетка, при этом осталась суспензия для приема внутрь.
|
Список исключенных из ГРЛС РУ (от 09.07.2024 года)
|
Торговое наименование (МНН)
|
Компания — держатель РУ
|
Наличие аналогов
|
Форма выпуска, дозировка
|
Регистрационный номер
|
«Авелокс» (моксифлоксацин)
|
Байер АГ
|
Да
|
Раствор для инфузий, 1.6 мг/мл
|
П N012034/02
|
«Актиферрин» (железа сульфат + серин)
|
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд
|
Да (капсулы и капли для приема внутрь)
|
Сироп
|
П N015041/01
|
«Аллопуринол» (аллопуринол)
|
НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
|
Да
|
Таблетки, 100 мг
|
N010930
|
НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
|
Да
|
Таблетки
|
ЛСР-006075/08
|
«Амброксол» (амброксол)
|
НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
|
Да
|
Сироп
|
П N011820/01
|
Бионорика СЕ
|
Да
|
Таблетки
|
ЛС-001972
|
«Конвульсофин-ретард» (вальпроевая кислота)
|
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд
|
Да
|
Таблетки пролонгированного высвобождения, 300 мг, 500 мг
|
ЛП-003108
|
«Саламол Стери-Неб» (сальбутамол)
|
Нортон Хэлскэа Лимитед, выступающий под торговой маркой Айвэкс Фармасьютикалс Юкей (уполномоченное лицо ООО «Тева»)
|
Да
|
Раствор для ингаляций, 1 мг/мл, 2 мг/мл
|
ЛП-000272
|
«Сивекстро» (тедизолид)
|
МСД Фармасьютикалс
|
Нет
|
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 мг
|
ЛП-003660
|
«Триметазидин-Тева» (триметазидин)
|
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд
|
Да
|
Таблетки, 20 мг
|
ЛСР-000825/08
|
«Элоксатин» (оксалиплатин)
|
Санофи-Авентис Франс
|
Да
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл
|
ЛСР-004213/08
|
«Ноксафил» (позаконазол)
|
МСД Фармасьютикалс
|
Да (другая лекарственная форма)
|
Таблетки, 100 мг
|
ЛП-№(000074)-(РГ-RU)
|
«Плавикс» (клопидогрел)
|
АО «Санофи-авентис груп»
|
Да
|
Таблетки, 300 мг
|
ЛП-№(000322)-(РГ-RU)
|
Источник: ГРЛС
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