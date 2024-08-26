Минздрав отменил регистрацию оригинального фактора свертывания крови

Минздрав 19 августа опубликовал 12 решений об отмене регистрации лекарств и субстанций. Почти все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрационных удостоверений (РУ) произошла по инициативе их держателей.

В списке отозванных оригинальный препарат «Рефакто АФ» — рекомбинантный фактор свертывания крови VIII (МНН мороктоког альфа). РУ владела компания Pfizer. Препарат разработан американской компанией Genetics Institute, которую в конце 1990-х приобрела Wyeth. Pfizer купила Wyeth в 2009 году.

Отечественный аналог мороктоког альфа производства «Генериум» одобрен в 2013 году. Затем владельцем РУ стало АО «Эс Джи Биотех» — совместное предприятие «Генериума» и Shire. В декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на мороктоког альфа. В ГРЛС остался только один препарат с таким МНН.

Кроме того, отозвано антиоксидантное средство «Тиотриазолин» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат) и ноотроп «Триоцетам» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам). В ГРЛС остались препараты с похожим МНН — морфолиния тиазотат и морфолиния тиазотат + пирацетам, при этом торговые наименования те же — «Тиотриазолин» и «Триоцетам» соответственно. РУ владеет одна и та же компания — «Арт-фарм». Помимо наименования МНН есть отличия по производству. Отозванные лекарства выпускались на украинском заводе «Галичфарма», оставшиеся лекарства производит «Озон».

Аналогичная ситуация с ангиопротектором «L-лизина эсцинат» производства «Галичфарма». В ГРЛС остался препарат с таким же МНН и торговым наименованием и тем же владельцем РУ, который выпускается на площадке «Озон»