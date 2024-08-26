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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию оригинального фактора свертывания крови

26.08.2024
18:57
Елена Калиновская
Минздрав отменил регистрацию двух фармсубстанций и десяти лекарственных препаратов. Среди отозванных фактор свертывания крови, антибиотик, витамины и др.
Фото: 123rf.com

Минздрав 19 августа опубликовал 12 решений об отмене регистрации лекарств и субстанций. Почти все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрационных удостоверений (РУ) произошла по инициативе их держателей.

В списке отозванных оригинальный препарат «Рефакто АФ» — рекомбинантный фактор свертывания крови VIII (МНН мороктоког альфа). РУ владела компания Pfizer. Препарат разработан американской компанией Genetics Institute, которую в конце 1990-х приобрела Wyeth. Pfizer купила Wyeth в 2009 году. 

Отечественный аналог мороктоког альфа производства «Генериум» одобрен в 2013 году. Затем владельцем РУ стало АО «Эс Джи Биотех» — совместное предприятие «Генериума» и Shire. В декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на мороктоког альфа. В ГРЛС остался только один препарат с таким МНН. 

Кроме того, отозвано антиоксидантное средство «Тиотриазолин» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат) и ноотроп «Триоцетам» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам). В ГРЛС остались препараты с похожим МНН — морфолиния тиазотат и морфолиния тиазотат + пирацетам, при этом торговые наименования те же — «Тиотриазолин» и «Триоцетам» соответственно. РУ владеет одна и та же компания — «Арт-фарм». Помимо наименования МНН есть отличия по производству. Отозванные лекарства выпускались на украинском заводе «Галичфарма», оставшиеся лекарства производит «Озон».

Аналогичная ситуация с ангиопротектором «L-лизина эсцинат» производства «Галичфарма». В ГРЛС остался препарат с таким же МНН и торговым наименованием и тем же владельцем РУ, который выпускается на площадке «Озон»

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 19 августа 2024 года)

Торговое наименование (МНН)

Компания — держатель РУ

Форма выпуска, дозировка

Наличие аналогов

Номер и владелец регистрационного удостоверения

Нифедипин (нифедипин)

«Дифарма Франсис С.р.Л.» (Италия)

Субстанция-порошок

Да

ФС-001635 от 10.04.2017

Этамзилат (этамзилат)

ООО «ОМ Фарма СА.» (Швейцария) 

Субстанция-порошок

Да 

ФС-001557 от 22.11.2016

L-Лизина эсцинат (эсцина лизинат)

ООО «Арт-фарм» (Россия)

Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг/мл

Да

ЛП-000504 от 01.03.2011

Боярышника настойка (боярышника плодов настойка)

АО «Брынцалов-А» (Россия)

Настойка

Да

ЛП-005500 от 29.04.2019

Лендацин (цефтриаксон)

«Сандоз д. д.» (Словения)

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, 1 мг, 2 мг

Да

П N008670 от 13.08.2010

Повидон-йод (повидон-йод)

«Хемофарм А.Д.» (Сербия)

Раствор для местного и наружного применения, 10%

Да

П N015048/04 от 27.12.2010

Рефакто АФ (мороктоког альфа)

«Пфайзер Инк.» (США)

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ

Да

ЛП-000581 от 08.09.2011 выдано

Селмевит Интенсив (поливитамины + минералы)

АО «Отисифарм» (Россия)

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Да

ЛСР-002242/07 от 17.08.2007

Селмевит (поливитамины + минералы)

АО «Отисифарм» (Россия)

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Да

ЛС-002231 от 07.06.2010

Тиотриазолин (морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат)

ООО «Арт-фарм» (Россия)

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл

Нет

ЛСР-002170/10 от 17.03.2010

Тиоцетам (морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам)

ООО «Арт-фарм» (Россия)

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Нет

ЛП-001618 от 02.04.2012

Уролесан (душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой семян экстракт + мяты перечной листьев масло + пихты масло + хмеля соплодий экстракт)

ООО «Арт-фарм» (Россия)

Капли для приема внутрь

Нет

П N015437/01 от 05.03.2009

Источник: ГРЛС

 

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