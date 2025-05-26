Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата для лечения болезней Гоше и Ниманна-Пика

Минздрав отменил государственную регистрацию четырех лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ на препарат «Завеска» (МНН миглустат) от Johnson&Johnson, который применяют для лечения болезни Гоше 1-го типа у взрослых и терапии болезни Ниманна-Пика типа С у взрослых и детей. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались три отечественных аналога с таким МНН производства ООО «29 февраля», компании «Гелеспон» и «ПСК Фарма».

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Мозобаил» (МНН плериксафор) от Sanofi, который используется у пациентов с лимфомами, множественными миеломами и солидными опухолями для усиления высвобождения стволовых клеток. На рынке осталось два препарата с таким же действующим веществом.

Также из реестра исключили РУ препаратов «Этопозид-Тева» (МНН этопозид) от Teva Pharmaceuticals и «Клотримазол» (МНН клотримазол) от GSK. У обоих препаратов в ГРЛС множество аналогов как отечественного, так и зарубежного производства.

Также из реестра исключили семь фармацевтических субстанций.

Список исключенных из ГРЛС РУ (26 мая 2025 года)

Источник: ГРЛС