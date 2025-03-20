Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию шести лекарственных препаратов

20.03.2025
14:23
Надежда Синицына
Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на шесть лекарственных средств. У всех препаратов есть зарегистрированные аналоги.
Фото: 123rf.com

Минздрав отменил государственную регистрацию шести лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно ГРЛС. Наличие аналогов по МНН анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ снотворного препарата «Анданте» (МНН залеплон) от Gedeon Richter, однако в ГРЛС есть аналог производства компании Adamed с тем же МНН.

Novartis отменил регистрацию секукинумаба («Козэнтикс»), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и аксиального спондилоартрита, в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения. Однако в реестре остался препарат в форме готового раствора для подкожных инфузий от того же производителя.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию сразу трех препаратов казахской компании «Химфарм»: «Акримекс» (МНН этилметилгидроксипиридина сукцинат), «Нейропол» (МНН цитиколин) и комбинации имипенема и циластатина. У всех из них есть зарегистрированные на рынке аналоги.

Торговое наименование и МНН

Компания-держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Анданте (залеплон)

ОАО «Гедеон Рихтер»

Капсулы, 5 мг, 10 мг

да

ЛС-001400 от 11.08.2011г.

Козэнтикс (секукинумаб)

Новартис Фарма

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

да

ЛП-003715 от 07.07.2016г.

Таблетки от кашля (термопсиса ланцетного трава+[натрия гидрокарбонат])

ООО «Алвилс»

Таблетки

да

ЛП-001944 от 20.12.2012г.

Акримекс (этилметилгидроксипиридина сукцинат)

АО «Химфарм»

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл

да

ЛП-№(000245)-(РГ-RU) от 25.05.2021г.

Имипенем+Циластатин (имипенем+[циластатин])

АО «Химфарм»

Порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг+500 мг

да

ЛП-№(006215)-(РГ-RU) от 15.07.2024г.

Нейропол (цитиколин)

АО «Химфарм»

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 250 мг/мл

да

ЛП-№(000164)-(РГ-RU) от 22.03.2021г.

Источник: ГРЛС

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.