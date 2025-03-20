Минздрав отменил регистрацию шести лекарственных препаратов
Минздрав отменил государственную регистрацию шести лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Из ГРЛС исключили РУ снотворного препарата «Анданте» (МНН залеплон) от Gedeon Richter, однако в ГРЛС есть аналог производства компании Adamed с тем же МНН.
Novartis отменил регистрацию секукинумаба («Козэнтикс»), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и аксиального спондилоартрита, в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения. Однако в реестре остался препарат в форме готового раствора для подкожных инфузий от того же производителя.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию сразу трех препаратов казахской компании «Химфарм»: «Акримекс» (МНН этилметилгидроксипиридина сукцинат), «Нейропол» (МНН цитиколин) и комбинации имипенема и циластатина. У всех из них есть зарегистрированные на рынке аналоги.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания-держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Анданте (залеплон)
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Капсулы, 5 мг, 10 мг
|
да
|
Козэнтикс (секукинумаб)
|
Новартис Фарма
|
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг
|
да
|
Таблетки от кашля (термопсиса ланцетного трава+[натрия гидрокарбонат])
|
ООО «Алвилс»
|
Таблетки
|
да
|
Акримекс (этилметилгидроксипиридина сукцинат)
|
АО «Химфарм»
|
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл
|
да
|
Имипенем+Циластатин (имипенем+[циластатин])
|
АО «Химфарм»
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг+500 мг
|
да
|
Нейропол (цитиколин)
|
АО «Химфарм»
|
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 250 мг/мл
|
да
Источник: ГРЛС
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