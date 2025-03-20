Минздрав отменил регистрацию шести лекарственных препаратов

Минздрав отменил государственную регистрацию шести лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно ГРЛС. Наличие аналогов по МНН анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ снотворного препарата «Анданте» (МНН залеплон) от Gedeon Richter, однако в ГРЛС есть аналог производства компании Adamed с тем же МНН.

Novartis отменил регистрацию секукинумаба («Козэнтикс»), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и аксиального спондилоартрита, в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения. Однако в реестре остался препарат в форме готового раствора для подкожных инфузий от того же производителя.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию сразу трех препаратов казахской компании «Химфарм»: «Акримекс» (МНН этилметилгидроксипиридина сукцинат), «Нейропол» (МНН цитиколин) и комбинации имипенема и циластатина. У всех из них есть зарегистрированные на рынке аналоги.

Источник: ГРЛС