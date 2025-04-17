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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию трех противоопухолевых препаратов

17.04.2025
18:31
Надежда Синицына
Из ГРЛС исключили РУ на семь препаратов. Среди них противоопухолевые средства «Имновид» и «Ревлимид» от швейцарской Celgene и «Теватаксел» от Teva. Также отменили РУ препарата «Бенфогамма 150» от Wörwag Pharma. В ГРЛС отсутствуют другие монопрепараты с таким МНН.
Фото: 123rf.com

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили регистрационные удостоверения (РУ) на семь лекарственных препаратов. Минздрав отменил регистрацию на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно ГРЛС. Наличие аналогов по МНН анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ антибиотика «Амосин» (МНН амоксициллин) от компании «Полло» в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь. На рынке осталось множество лекарственных средств с таким МНН как отечественного, так и зарубежного производства в виде монопрепаратов и в комбинации с клавулановой кислотой.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Бенфогамма 150» (МНН бенфотиамин) от немецкой компании Wörwag Pharma. Бенфотиамин – это жирорастворимый аналог витамина В1 (тиамина). В ГРЛС не осталось монопрепаратов с таким МНН, однако есть содержащие его комбинированные средства, а также монопрепараты тиамина.

Также из реестра исключили РУ двух противоопухолевых препаратов от швейцарской компании Celgene: «Имновида» (МНН помалидомид) и «Ревлимида» (МНН леналидомид). На рынке остались девять аналогов «Имновида» и 17 аналогов «Ревлимида».

Отменена и регистрация противодиабетического препарата «Диабефарм» (МНН гликлазид) от «Фармакор Продакшн» и противоопухолевого средства «Теватаксел» (МНН паклитаксел) от Teva. У обоих препаратов есть аналоги в ГРЛС.

Список исключенных из ГРЛС РУ (17 апреля 2025 года)

Торговое наименование и МНН

Компания-держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Амосин (амоксициллин)

ООО «Полло»

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг, 250 мг, 250 мг/5 мл, 500 мг

да

ЛС-001736 от 13.08.2010г.

Бенфогамма 150 (бенфотиамин)

Верваг Фарма ГмбХ и Ко

Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг

нет

П N012520/01 от 02.08.2011г.

Диабефарм (гликлазид)

ООО «Фармакор Продакшн»

Таблетки, 80 мг

да

Р N003217/01 от 24.11.2009г.

Имновид (помалидомид)

Селджен Интернешнл Сарл.

Капсулы, 1 мг, 3 мг, 4 мг

да

ЛП-002985 от 07.05.2015г.

Ревлимид (леналидомид)

Селджен Интернешнл Сарл.

Капсулы, 5 мг, 10 мг, 15 мг, 25 мг

да

ЛСР-003870/09 от 22.05.2009г.

Ревлимид (леналидомид)

Селджен Интернешнл Сарл.

Капсулы, 2,5 мг, 7,5 мг, 20 мг

да

ЛП-003739 от 19.07.2016г.

Теватаксел (паклитаксел)

Тева Фармацевтические предприятия Лтд.

Лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий, 100 мг

да

ЛП-№(001450)-(РГ-RU) от 24.11.2022г.

Источник: ГРЛС

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