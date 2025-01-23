Минздрав отменил регистрацию вакцины против гриппа «ВаксигрипТетра»

В январе Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ на четырехвалентную инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра» от компании Sanifi. Вакцина была впервые зарегистрирована в 2021 году и входила в Перечень ЖНВЛП. На рынке остались другие четырехвалентные инактивированные расщепленные вакцины для профилактики гриппа – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.

Отменена регистрация противоопухолевого препарата «Торизел» (МНН темсиролимус) от Pfizer. Он относится к ингибиторам протеинтирозинкиназы и используется для лечения распространенного почечно-клеточного рака и рецидивирующей или рефрактерной лимфомы из клеток мантийной зоны. Зарегистрированных аналогов с таким МНН в ГРЛС нет.

Также из ГРЛС исключен препарат «Пегасис» (МНН пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) производства Hoffmann-La Roche, который используется для лечения хронического гепатита С и В. «Пегасис» впервые зарегистрировали в России в 2007 году, с 2010 года входит в Перечень ЖНВЛП. На рынке не осталось зарегистрированных препаратов с таким МНН.

Отменена регистрация «Виагры» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта, производства Viatris. Однако в ГРЛС осталось около 40 зарегистрированных препаратов с МНН силденафил, в том числе и в такой лекарственной форме.

Кроме того, немецкая компания B. Braun отменила регистрацию сразу четырех препаратов для парентерального питания, включая «Липофундин МСТ/ЛСТ 10%», «Нутрифлекс 48/150», «Нутрифлекс 40/80» и «Нутрифлекс 70/240». У всех в ГРЛС остались аналоги.