Минздрав отменил регистрацию вакцины против гриппа «ВаксигрипТетра»
В январе Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ на четырехвалентную инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра» от компании Sanifi. Вакцина была впервые зарегистрирована в 2021 году и входила в Перечень ЖНВЛП. На рынке остались другие четырехвалентные инактивированные расщепленные вакцины для профилактики гриппа – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.
Отменена регистрация противоопухолевого препарата «Торизел» (МНН темсиролимус) от Pfizer. Он относится к ингибиторам протеинтирозинкиназы и используется для лечения распространенного почечно-клеточного рака и рецидивирующей или рефрактерной лимфомы из клеток мантийной зоны. Зарегистрированных аналогов с таким МНН в ГРЛС нет.
Также из ГРЛС исключен препарат «Пегасис» (МНН пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) производства Hoffmann-La Roche, который используется для лечения хронического гепатита С и В. «Пегасис» впервые зарегистрировали в России в 2007 году, с 2010 года входит в Перечень ЖНВЛП. На рынке не осталось зарегистрированных препаратов с таким МНН.
Отменена регистрация «Виагры» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта, производства Viatris. Однако в ГРЛС осталось около 40 зарегистрированных препаратов с МНН силденафил, в том числе и в такой лекарственной форме.
Кроме того, немецкая компания B. Braun отменила регистрацию сразу четырех препаратов для парентерального питания, включая «Липофундин МСТ/ЛСТ 10%», «Нутрифлекс 48/150», «Нутрифлекс 40/80» и «Нутрифлекс 70/240». У всех в ГРЛС остались аналоги.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания - держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Моксонидин (моксонидин)
|
Фармак, а.с.
|
Субстанция-порошок
|
да
|
Яквинус (тофацитиниб)
|
Пфайзер Инк.
|
Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг
|
да
|
Торизел (темсиролимус)
|
Пфайзер Инк.
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг
|
нет
|
Биапенем (биапенем)
|
Джодас Экспоим
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 600 мг
|
да
|
Пегасис (пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа))
|
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.
|
Раствор для подкожного введения, 135 мкг/0,5 мл, 180 мкг/0,5 мл
|
нет
|
Алендроната натрия тригидрат (алендроновая кислота)
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Субстанция-порошок
|
да
|
Натеглинид (натеглинид)
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Субстанция-порошок
|
да
|
Виагра (силденафил)
|
Виатрис Спешиалити ЭлЭлСи
|
Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг
|
да
|
Липофундин МСТ/ЛСТ 10% (жировые эмульсии для парентерального питания)
|
Б. Браун Мельзунген АГ
|
Эмульсия для инфузий, 10%
|
да
|
Нутрифлекс 48/150 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])
|
Б. Браун Мельзунген АГ
|
Раствор для инфузий
|
да
|
Нутрифлекс 40/80 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])
|
Б. Браун Мельзунген АГ
|
Раствор для инфузий
|
да
|
Нутрифлекс 70/240 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])
|
Б. Браун Мельзунген АГ
|
Раствор для инфузий
|
да
|
Оланзапин (оланзапин)
|
ЗАО «Фирма Евросервис»
|
Таблетки, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг
|
да
|
Прамипексол (прамипексол)
|
ЗАО «Фирма Евросервис»
|
Таблетки, 0,25 мг, 0,5 мг, 1 мг, 1,5 мг
|
да
|
Эвкалипт-М
|
ООО «Валеант»
|
Пастилки
|
да
|
Эликсин
|
ЗАО «Фирма Евросервис»
|
Раствор для наружного применения спиртовой
|
да
|
ВаксигрипТетра® (сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная инактивированная)
|
Санофи Пастер С.А.
|
Суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза
|
да
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