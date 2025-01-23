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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию вакцины против гриппа «ВаксигрипТетра»

23.01.2025
10:37
Надежда Синицына
С начала года из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) на 14 лекарственных препаратов и три фармацевтические субстанции. Среди них – четырехвалентная инактивированная вакцина для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра», противоопухолевый препарат «Торизел» (МНН темсиролимус) и пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа), не имеющие зарегистрированных аналогов. Также из реестра исключена «Виагра» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта.
Фото: 123rf.com

В январе Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ на четырехвалентную инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра» от компании Sanifi. Вакцина была впервые зарегистрирована в 2021 году и входила в Перечень ЖНВЛП. На рынке остались другие четырехвалентные инактивированные расщепленные вакцины для профилактики гриппа – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.

Отменена регистрация противоопухолевого препарата «Торизел» (МНН темсиролимус) от Pfizer. Он относится к ингибиторам протеинтирозинкиназы и используется для лечения распространенного почечно-клеточного рака и рецидивирующей или рефрактерной лимфомы из клеток мантийной зоны. Зарегистрированных аналогов с таким МНН в ГРЛС нет.

Также из ГРЛС исключен препарат «Пегасис» (МНН пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) производства Hoffmann-La Roche, который используется для лечения хронического гепатита С и В. «Пегасис» впервые зарегистрировали в России в 2007 году, с 2010 года входит в Перечень ЖНВЛП. На рынке не осталось зарегистрированных препаратов с таким МНН.

Отменена регистрация «Виагры» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта, производства Viatris. Однако в ГРЛС осталось около 40 зарегистрированных препаратов с МНН силденафил, в том числе и в такой лекарственной форме.

Кроме того, немецкая компания B. Braun отменила регистрацию сразу четырех препаратов для парентерального питания, включая «Липофундин МСТ/ЛСТ 10%», «Нутрифлекс 48/150», «Нутрифлекс 40/80» и «Нутрифлекс 70/240». У всех в ГРЛС остались аналоги.

Торговое наименование и МНН

Компания - держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Моксонидин (моксонидин)

Фармак, а.с.

Субстанция-порошок

да

ЛСР-008011/10 от 12.08.2010г.

Яквинус (тофацитиниб)

Пфайзер Инк.

Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг

да

ЛП-007162 от 07.07.2021г.

Торизел (темсиролимус)

Пфайзер Инк.

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг

нет

ЛСР-001305/10 от 24.02.2010г.

Биапенем (биапенем)

Джодас Экспоим

Порошок для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 600 мг

да

ЛП-№(003748)-(РГ-RU) от 21.11.2023г.

Пегасис (пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа))

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.

Раствор для подкожного введения, 135 мкг/0,5 мл, 180 мкг/0,5 мл

нет

П N013704/01 от 25.12.2007г.

Алендроната натрия тригидрат (алендроновая кислота)

ОАО «Гедеон Рихтер»

Субстанция-порошок

да

ФС-001379 от 25.04.2016г.

Натеглинид (натеглинид)

ОАО «Гедеон Рихтер»

Субстанция-порошок

да

ЛСР-004201/08 от 30.05.2008г.

Виагра (силденафил)

Виатрис Спешиалити ЭлЭлСи

Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг

да

ЛП-004474 от 28.09.2017г.

Липофундин МСТ/ЛСТ 10% (жировые эмульсии для парентерального питания)

Б. Браун Мельзунген АГ

Эмульсия для инфузий, 10%

да

П N012675/01 от 30.12.2011г.

Нутрифлекс 48/150 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])

Б. Браун Мельзунген АГ

Раствор для инфузий

да

ЛС-000169 от 26.02.2010г.

Нутрифлекс 40/80 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])

Б. Браун Мельзунген АГ

Раствор для инфузий

да

ЛС-000219 от 26.02.2010г.

Нутрифлекс 70/240 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])

Б. Браун Мельзунген АГ

Раствор для инфузий

да

ЛС-000329 от 26.02.2010г.

Оланзапин (оланзапин)

ЗАО «Фирма Евросервис»

Таблетки, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг

да

ЛП-002687 от 29.10.2014г.

Прамипексол (прамипексол)

ЗАО «Фирма Евросервис»

Таблетки, 0,25 мг, 0,5 мг, 1 мг, 1,5 мг

да

ЛП-002444 от 29.04.2014г.

Эвкалипт-М

ООО «Валеант»

Пастилки

да

П N012101/02 от 05.03.2009г.

Эликсин

ЗАО «Фирма Евросервис»

Раствор для наружного применения спиртовой

да

Р N003803/01 от 19.02.2010г.

ВаксигрипТетра® (сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная инактивированная)

Санофи Пастер С.А.

Суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза

да

ЛП-№(000369)-(РГ-RU) от 27.09.2021г.

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