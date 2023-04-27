Минздрав отозвал 36 регистрационных удостоверений

Минздрав отозванал 36 регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Среди отозванных РУ, есть оригинальные лекарства. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании, среди них Novo Nordisk, BIOCAD, Dr. Reddy’s и другие.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Novo Nordisk отозвала из реестра препарат «НовоСэвен» (МНН эптаког альфа (активированный)), который применяется в качестве гемостатического средства у пациентов с наследственной и приобретенной гемофилией. В реестре зарегистрирован препарат с таким действующим веществом от компании «ПСК Фарма».

Также исключен препарат «Юмекс» (МНН селегилин), производства ЗАО «Хиноин Завод Фармацевтических и Химических продуктов». Показан при болезни Паркинсона. В реестре с таким МНН больше зарегистрированных лекарств нет.

Также отозвали противовирусное средство «Телбивудин» (МНН телбивудин) компании BIOCAD. Оно пименяется при хроническом гепатите В. Ранее в реестре был зарегистрирован препарат с содержанием телбивудина «Себиво» производства Novartis. По данным реестра, «Себиво» был исключен в 2017 году. В России сейчас нет зарегистрированного телбивудина.

Основная масса исключенных РУ имеют многочисленные аналоги.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

Также Минздрав отменил регистрацию фармсубстанций: