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Минздрав отозвал 36...

Минздрав отозвал 36 регистрационных удостоверений

27.04.2023
18:48
Вероника Догузова

Минздрав исключил из ГРЛС 34 регистрационных удостоверения лекарств и два РУ на фармсубстанции. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке.

Фото: Вероника Догузова

Минздрав отозванал 36 регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Среди отозванных РУ, есть оригинальные лекарства. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании, среди них Novo Nordisk, BIOCAD, Dr. Reddy’s и другие.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Novo Nordisk отозвала из реестра препарат «НовоСэвен» (МНН эптаког альфа (активированный)), который применяется в качестве гемостатического средства у пациентов с наследственной и приобретенной гемофилией. В реестре зарегистрирован препарат с таким действующим веществом от компании «ПСК Фарма».

Также исключен препарат «Юмекс» (МНН селегилин), производства ЗАО «Хиноин Завод Фармацевтических и Химических продуктов». Показан при болезни Паркинсона. В реестре с таким МНН больше зарегистрированных лекарств нет.

Также отозвали противовирусное средство «Телбивудин» (МНН телбивудин) компании BIOCAD. Оно пименяется при хроническом гепатите В. Ранее в реестре был зарегистрирован препарат с содержанием телбивудина «Себиво» производства Novartis. По данным реестра, «Себиво» был исключен в 2017 году. В России сейчас нет зарегистрированного телбивудина.

Основная масса исключенных РУ имеют многочисленные аналоги.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Борная кислота» (Борная кислота) раствор для местного применения, РУ — ЛСР-008056/09 от 14.10.2009;
  2. «Боярышника настойка», настойка, РУ — ЛСР-008055/09 от 14.10.2009;
  3. «Бриллиантовый зеленый» (бриллиантовый зеленый), раствор для наружного применения, РУ — ЛСР-008158/09 от 15.10.2009г;
  4. «Вагинорм-С» (аскорбиновая кислота), таблетки вагинальные, РУ — ЛСР-005889/08 от 23.07.2008;
  5. «Валерианы настойка», настойка, РУ — ЛСР-008054/09 от 14.10.2009;
  6. «Глицерин» (глицерол), раствор для наружного применения, РУ — ЛП-001678 от 28.04.2012;
  7. «Граноцит 34» (ленограстим), лиофилизат, РУ — П N013473/01 от 24.12.2007;
  8. «Дарунавир» (дарунавир), таблетки, РУ — ЛП-005240 от 07.12.2018;
  9. «Зилакомб» (зидовудин+ламивудин) таблетки, РУ — ЛП-002581 от 14.08.2014;
  10. «Иматиниб Д-р Редди'с» (иматиниб), капсулы, РУ — ЛП-005742 от 22.08.2019;
  11. «Инфилинез» (линезолилид), раствор для инфузий, РУ — ЛП-005036 от 11.09.2018;
  12. «Йод», раствор для местного применения, РУ — ЛП-001350 от 13.12.2011;
  13. «Календулы настойка», настойка, РУ — Р N003171/01 от 06.11.2009;
  14. «Капецитабин Д-р Редди'с» (капецитабин), таблетки, РУ — ЛП-005854 от 16.10.2019;
  15. «Корвалол», капли, РУ — Р N002898/01 от 29.05.2009;
  16. «Меновазин» (бензокаин+левоментол+прокаин), раствор для наружного применения, РУ — ЛСР-008057/09 от 14.10.2009;
  17. «Муравьиный спирт» (муравьиная кислота), раствор для наружного применения, РУ — ЛСР-008174/09 от 15.10.2009;
  18. «Наклофен СР» (диклофенак), таблетки, РУ — П N013166/05 от 14.03.2008;
  19. «НовоСэвен» (эптаког альфа (активированный)), лиофилизат, РУ — П N012454/01 от 07.12.2010;
  20. «Овунон» (хлормадинон+этинилэстрадиол), таблетки, РУ — ЛП-007321 от 24.08.2021;
  21. «Парлазин» (цетиризин), капли, РУ — П N015607/02 от 20.03.2009;
  22. «Пемджем» (пеметрексед), лиофилизат, РУ — ЛП-004994 от 16.08.2018;
  23. «Перекись водорода» (водорода пероксид), раствор для местного применения, РУ — ЛСР-008060/09 от 14.10.2009;
  24. «Пертуссин-Ч», сироп РУ — ЛСР-008154/09 от 15.10.2009;
  25. «Пустырника настойка», настойка, РУ — ЛСР-008551/09 от 26.10.2009;
  26. «Редиомез» (эзомепразол), лиофилизат, РУ — ЛП-005363 от 21.02.2019;
  27. «Тарцева» (эрлотиниб), таблетки, РУ — ЛС-001443 от 27.08.2010;
  28. «Телбивудин» (телбивудин), таблетки, РУ — ЛП-004954 от 24.07.2018;
  29. «Тенофовир» (тенофовир), таблетки, РУ — ЛП-003324 от 23.11.2015;
  30. «Тоби Подхалер» (тобрамицин), капсулы с порошком для ингаляций, РУ — ЛП-001590 от 16.03.2012;
  31. «Транексамовая кислота» (транексамовая кислота), раствор для в/в введения, РУ — ЛП-005427 от 27.03.2019;
  32. «Этиловый спирт» РУ — ЛСР-009966/09 от 08.12.2009;
  33. «Этиловый спирт» (этанол), раствор для наружного применения РУ — ЛСР-009963/09 от 08.12.2009;
  34. «Юмекс» (селегилин), таблетки, РУ — П N014146/01 от 26.12.2008;

Также Минздрав отменил регистрацию фармсубстанций:

  1. «Валганцикловир» (валганцикловир), субстанция-порошок, РУ — ФС-000722 от 15.10.2013
  2. «Осимертиниба мезилат» (осимертиниба мезилат ), субстанция-порошок, РУ — ФС-001892 от 14.06.2019

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