Минздрав отозвал 36 регистрационных удостоверений
Минздрав исключил из ГРЛС 34 регистрационных удостоверения лекарств и два РУ на фармсубстанции. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке.
Минздрав отозванал 36 регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Среди отозванных РУ, есть оригинальные лекарства. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании, среди них Novo Nordisk, BIOCAD, Dr. Reddy’s и другие.
Регуляторные решения в отношении всех лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.
Компания Novo Nordisk отозвала из реестра препарат «НовоСэвен» (МНН эптаког альфа (активированный)), который применяется в качестве гемостатического средства у пациентов с наследственной и приобретенной гемофилией. В реестре зарегистрирован препарат с таким действующим веществом от компании «ПСК Фарма».
Также исключен препарат «Юмекс» (МНН селегилин), производства ЗАО «Хиноин Завод Фармацевтических и Химических продуктов». Показан при болезни Паркинсона. В реестре с таким МНН больше зарегистрированных лекарств нет.
Также отозвали противовирусное средство «Телбивудин» (МНН телбивудин) компании BIOCAD. Оно пименяется при хроническом гепатите В. Ранее в реестре был зарегистрирован препарат с содержанием телбивудина «Себиво» производства Novartis. По данным реестра, «Себиво» был исключен в 2017 году. В России сейчас нет зарегистрированного телбивудина.
Основная масса исключенных РУ имеют многочисленные аналоги.
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Борная кислота» (Борная кислота) раствор для местного применения, РУ — ЛСР-008056/09 от 14.10.2009;
- «Боярышника настойка», настойка, РУ — ЛСР-008055/09 от 14.10.2009;
- «Бриллиантовый зеленый» (бриллиантовый зеленый), раствор для наружного применения, РУ — ЛСР-008158/09 от 15.10.2009г;
- «Вагинорм-С» (аскорбиновая кислота), таблетки вагинальные, РУ — ЛСР-005889/08 от 23.07.2008;
- «Валерианы настойка», настойка, РУ — ЛСР-008054/09 от 14.10.2009;
- «Глицерин» (глицерол), раствор для наружного применения, РУ — ЛП-001678 от 28.04.2012;
- «Граноцит 34» (ленограстим), лиофилизат, РУ — П N013473/01 от 24.12.2007;
- «Дарунавир» (дарунавир), таблетки, РУ — ЛП-005240 от 07.12.2018;
- «Зилакомб» (зидовудин+ламивудин) таблетки, РУ — ЛП-002581 от 14.08.2014;
- «Иматиниб Д-р Редди'с» (иматиниб), капсулы, РУ — ЛП-005742 от 22.08.2019;
- «Инфилинез» (линезолилид), раствор для инфузий, РУ — ЛП-005036 от 11.09.2018;
- «Йод», раствор для местного применения, РУ — ЛП-001350 от 13.12.2011;
- «Календулы настойка», настойка, РУ — Р N003171/01 от 06.11.2009;
- «Капецитабин Д-р Редди'с» (капецитабин), таблетки, РУ — ЛП-005854 от 16.10.2019;
- «Корвалол», капли, РУ — Р N002898/01 от 29.05.2009;
- «Меновазин» (бензокаин+левоментол+прокаин), раствор для наружного применения, РУ — ЛСР-008057/09 от 14.10.2009;
- «Муравьиный спирт» (муравьиная кислота), раствор для наружного применения, РУ — ЛСР-008174/09 от 15.10.2009;
- «Наклофен СР» (диклофенак), таблетки, РУ — П N013166/05 от 14.03.2008;
- «НовоСэвен» (эптаког альфа (активированный)), лиофилизат, РУ — П N012454/01 от 07.12.2010;
- «Овунон» (хлормадинон+этинилэстрадиол), таблетки, РУ — ЛП-007321 от 24.08.2021;
- «Парлазин» (цетиризин), капли, РУ — П N015607/02 от 20.03.2009;
- «Пемджем» (пеметрексед), лиофилизат, РУ — ЛП-004994 от 16.08.2018;
- «Перекись водорода» (водорода пероксид), раствор для местного применения, РУ — ЛСР-008060/09 от 14.10.2009;
- «Пертуссин-Ч», сироп РУ — ЛСР-008154/09 от 15.10.2009;
- «Пустырника настойка», настойка, РУ — ЛСР-008551/09 от 26.10.2009;
- «Редиомез» (эзомепразол), лиофилизат, РУ — ЛП-005363 от 21.02.2019;
- «Тарцева» (эрлотиниб), таблетки, РУ — ЛС-001443 от 27.08.2010;
- «Телбивудин» (телбивудин), таблетки, РУ — ЛП-004954 от 24.07.2018;
- «Тенофовир» (тенофовир), таблетки, РУ — ЛП-003324 от 23.11.2015;
- «Тоби Подхалер» (тобрамицин), капсулы с порошком для ингаляций, РУ — ЛП-001590 от 16.03.2012;
- «Транексамовая кислота» (транексамовая кислота), раствор для в/в введения, РУ — ЛП-005427 от 27.03.2019;
- «Этиловый спирт» РУ — ЛСР-009966/09 от 08.12.2009;
- «Этиловый спирт» (этанол), раствор для наружного применения РУ — ЛСР-009963/09 от 08.12.2009;
- «Юмекс» (селегилин), таблетки, РУ — П N014146/01 от 26.12.2008;
Также Минздрав отменил регистрацию фармсубстанций:
- «Валганцикловир» (валганцикловир), субстанция-порошок, РУ — ФС-000722 от 15.10.2013
- «Осимертиниба мезилат» (осимертиниба мезилат ), субстанция-порошок, РУ — ФС-001892 от 14.06.2019
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