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Минздрав отменил регистрационные...

Минздрав отменил регистрационные удостоверения девяти препаратов

18.12.2024
18:11
Надежда Синицына
Минздрав отменил государственную регистрацию девяти препаратов. Четыре из них — это поливитамины от белорусской компании «Минскинтеркапс». У всех лекарственных средств есть аналоги на рынке.
Фото: 123rf.com

Минздрав исключил из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) девять регистрационных удостоверений (РУ) лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений. 

Белорусская компания «Минскинтеркапс» отменила РУ пяти препаратов, включая четыре поливитаминных комплекса: «Антиоксикапс», «Антиоксикапс с йодом», «Антиоксикапс с селеном» и «Антиоксикапс с цинком». Также из реестра исключен препарат этого же производителя «Рибоксин» (МНН инозин). Инозин — это нуклеозид, производное пурина, относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы, и используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. На рынке остались другие препараты с таким МНН.

Bristol Myers Squibb отозвала РУ на оригинальный противоопухолевый препарат «Спрайсел» (МНН дазатиниб), однако в ГРЛС по-прежнему остался зарегистрированный дазатиниб этого производителя и еще более десяти препаратов с таким МНН отечественного производства.

Также из реестра исключен «Луцетам» (МНН пирацетам) от компании «Эгис». В реестре осталось 73 препарата с таким МНН.

Торговое наименование и МНН

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

АмброГЕКСАЛ (амброксол)

Гексал АГ

Капсулы пролонгированного действия, 75 мг

Да

П N012596/04 от 26.11.2007 г.

Антиоксикапс с йодом (поливитамины)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы

Да

ЛСР-001588/08 от 14.03.2008 г.

Антиоксикапс с селеном (поливитамины + прочие препараты)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы

Да

П N015120/01 от 28.05.2009 г.

Антиоксикапс с цинком (поливитамины + прочие препараты)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы

Да

П N014939/01 от 08.09.2008 г.

Антиоксикапс (поливитамины)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы

Да

П N014562/01 от 04.05.2010 г.

Луцетам (пирацетам)

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 200 мг/мл

Да

П N013160/01 от 18.11.2009 г.

Луцетам (пирацетам)

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 800 мг, 1200 мг

Да

П N013160/02 от 24.11.2009 г.

Рибоксин (инозин)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы, 200 мг

Да

П N015116/01 от 19.05.2008 г.

Спрайсел (дазатиниб)

Бристол-Майерс Сквибб Компани

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 50 мг, 70 мг

Да

ЛСР-000256/08 от 29.01.2008 г.

Источник: ГРЛС

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