Минздрав отменил регистрационные удостоверения девяти препаратов
Минздрав исключил из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) девять регистрационных удостоверений (РУ) лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Белорусская компания «Минскинтеркапс» отменила РУ пяти препаратов, включая четыре поливитаминных комплекса: «Антиоксикапс», «Антиоксикапс с йодом», «Антиоксикапс с селеном» и «Антиоксикапс с цинком». Также из реестра исключен препарат этого же производителя «Рибоксин» (МНН инозин). Инозин — это нуклеозид, производное пурина, относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы, и используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. На рынке остались другие препараты с таким МНН.
Bristol Myers Squibb отозвала РУ на оригинальный противоопухолевый препарат «Спрайсел» (МНН дазатиниб), однако в ГРЛС по-прежнему остался зарегистрированный дазатиниб этого производителя и еще более десяти препаратов с таким МНН отечественного производства.
Также из реестра исключен «Луцетам» (МНН пирацетам) от компании «Эгис». В реестре осталось 73 препарата с таким МНН.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
АмброГЕКСАЛ (амброксол)
|
Гексал АГ
|
Капсулы пролонгированного действия, 75 мг
|
Да
|
Антиоксикапс с йодом (поливитамины)
|
УП «Минскинтеркапс»
|
Капсулы
|
Да
|
Антиоксикапс с селеном (поливитамины + прочие препараты)
|
УП «Минскинтеркапс»
|
Капсулы
|
Да
|
Антиоксикапс с цинком (поливитамины + прочие препараты)
|
УП «Минскинтеркапс»
|
Капсулы
|
Да
|
Антиоксикапс (поливитамины)
|
УП «Минскинтеркапс»
|
Капсулы
|
Да
|
Луцетам (пирацетам)
|
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
|
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 200 мг/мл
|
Да
|
Луцетам (пирацетам)
|
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 800 мг, 1200 мг
|
Да
|
Рибоксин (инозин)
|
УП «Минскинтеркапс»
|
Капсулы, 200 мг
|
Да
|
Спрайсел (дазатиниб)
|
Бристол-Майерс Сквибб Компани
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 50 мг, 70 мг
|
Да
Источник: ГРЛС
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