Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Пентаксим»

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на пентавалентную вакцину «Пентаксим» от Sanofi (локализовано на мощностях «Нанолек»). О согласовании сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС), первым на изменения обратил внимание telegram-канал «Право на здоровье».

Предельную цену за упаковку вакцины подняли с 1079 до 1363 руб. Перерегистрацию провели в рамках Постановления Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020.

«Согласно представленным документам и заключению Росздравнадзора от 25.03.2024 № 01-20048/24, в отношении лекарственных препаратов, соответствующих МНН «Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b» в формах выпуска «лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с суспензией для внутримышечного введения, 0,5 мл» выявлены риски возникновения дефектуры в связи с ценообразованием на них», — указано в сообщении ФАС.

В июне 2022 года уже была предпринята попытка перерегистрировать цены на «Пентаксим», однако ФАС не согласовала перерегистрацию: компании не смогли доказать экономическую обоснованность повышения стоимости.