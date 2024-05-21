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Минздрав планирует включить тапентадол в список наркотических средств

21.05.2024
10:08
Минздрав внесет тапентадол в список наркотических средств. Препарат используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. Предлагается установить квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз тапентадола.
Фото: 123rf.com

Минздрав подготовил проект постановления правительства о внесении вещества с МНН тапентадол в список наркотических средств. Документ был опубликован на портале правовых актов для общественного обсуждения.

Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств, по клинической эффективности близок к таким опиоидам, как морфин (антагонист мю-опиоидных рецепторов).

Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрированы два препарата с МНН тапентадол: «Палексия» и «Палексия ретард» компании Grunenthal. Последний внесен в Перечень ЖНВЛП. 

Проектом постановления предлагается установить новую государственную квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз тапентадола. Она составит 1 100 000 граммов.

«Все пациенты, получающие лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, подлежат тщательному контролю в отношении злоупотребления и зависимости. Снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений», — подчеркивается в документе.

Постановление вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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