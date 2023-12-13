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Минздрав пояснил порядок...

Минздрав пояснил порядок допуска к фармдеятельности лиц с неоконченным высшим образованием

13.12.2023
19:15
Екатерина Погонцева
Лица с неоконченным высшим фармобразованием могут быть приняты на работу в аптеку на должности специалистов со средним фармобразованием при наличии положительного результата сдачи экзамена по допуску к фармдеятельности. Основанием допуска служит решение комиссии: подтвержденная выписка из протокола сдачи экзамена.

Принять на работу в аптеку и допустить к осуществлению фармдеятельности сотрудника с неоконченным высшим образованием, который не проходил аккредитацию, можно. Но он должен успешно сдать специальный экзамен. Такой порядок предусмотрен приказом Минздрава России от 01.11.2022 № 715н, говорится в письме Минздрава России (имеется в распоряжении «ФВ») в ответ на запрос директора Ассоциации независимых аптек Виктории Пресняковой.

В соответствии с ч.1 ст.69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в России имеют лица, получившие медицинское или иное образование в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и прошедшие аккредитацию специалиста. Вместе с тем ч.5 указанной статьи установлено, что допуск к осуществлению профессиональной деятельности лиц, не завершивших обучение по программе высшего фармобразования, регулируется в ином порядке, говорится в ответе директора Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава. 

Недоучившиеся студенты должны сдать особый экзамен. Комиссия для его приема создается на базе образовательной организации, реализующей образовательные программы высшего фармацевтического образования, имеющей соответствующее свидетельство о госаккредитации.

«Таким образом, допуск лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего фармацевтического образования, к осуществлению фармдеятельности на должностях специалистов со средним фармацевтическим образованием осуществляется исключительно на основании решения комиссии и не предусматривает прохождение аккредитации специалиста», — подводит итог директор Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава Людмила Летникова.

Данный порядок распространяется на лиц, проходивших обучение в российских вузах.

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