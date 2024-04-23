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Минздрав предложил добавить...

Минздрав предложил добавить индикатор риска при обращении БМКП

23.04.2024
11:08
Дина Коблова
Минздрав опубликовал проект приказа, в котором предлагается добавить индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госконтроля при обороте БМКП: трехкратный и более рост сообщений о побочных действиях. Указанный в предыдущем приказе индикатор риска останется в силе.
Фото: 123rf.com

Минздрав предложил утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Проект приказа проходит стадию общественного обсуждения.

Предлагается добавить в перечень еще один фактор риска: трехкратный и более рост за календарный год в сравнении с предыдущим годом сообщений об указанных в инструкции побочных действиях при применении БМКП, индивидуально произведенных для конкретных пациентов.

В случае утверждения признается утратившим силу приказ Минздрава № 1054н от 15.11.2021 «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения БМКП». Индикатор риска, указанный в этом документе, сохранится в обновленном приказе. Речь идет о десятикратном и более росте за календарный год числа сообщений о побочных действиях БМКП, указанных в инструкции по применению.

Ранее правительство опубликовало два постановления, касающиеся биомедицинских клеточных продуктов. Первый документ устанавливает порядок обращения БМКП, а второй регулирует правила предоставления, подтверждения и отмены разрешения на производство и применение.

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