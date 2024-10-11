Минздрав предложил еще один индикатор риска при обращении медизделий

Минздрав предложил добавить еще один индикатор риска государственного контроля за обращением медицинских изделий, утвержденный приказом Минздрава № 368н ‎от 17.07.2023. Проект проходит процедуру общественного обсуждения.

В перечень индикаторов риска планируется включить пятый пункт следующего содержания: наличие сведений о двух и более отклонений в функционировании медицинского изделия в течение шести месяцев при применении медицинского изделия в медицинской организации, которые не повлекли возникновения угрозы вреда здоровью и угрозы жизни граждан.

До этого индикаторы риска для контроля за обращением медицинских изделий были обновлены в июле 2023 года.