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Минздрав предложил еще...

Минздрав предложил еще один индикатор риска при обращении медизделий

11.10.2024
12:03
Ринат Васбеев
В перечень индикаторов риска при обращении медизделий планируется включить новый индикатор риска. Он касается сведений об отклонениях в функционировании медицинского изделия.

Минздрав предложил добавить еще один индикатор риска государственного контроля за обращением медицинских изделий, утвержденный приказом Минздрава № 368н ‎от 17.07.2023. Проект проходит процедуру общественного обсуждения. 

В перечень индикаторов риска планируется включить пятый пункт следующего содержания: наличие сведений о двух и более отклонений в функционировании медицинского изделия в течение шести месяцев при применении медицинского изделия в медицинской организации, которые не повлекли возникновения угрозы вреда здоровью и угрозы жизни граждан.

До этого индикаторы риска для контроля за обращением медицинских изделий были обновлены в июле 2023 года.

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