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Минздрав предложил отзывать...

Минздрав предложил отзывать лицензию на фармдеятельность в случае двух нарушений за год

16.10.2024
10:57
Дина Коблова
Минздрав предложил отзывать лицензию на осуществление фармацевтической деятельности у аптек, ИП и медорганизаций за два и более нарушения в течение одного года. Разработан соответствующий проект изменений в федеральный закон.
Фото: 123rf.com

Минздрав предложил внести изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Проект федерального закона вынесен на публичное обсуждение до 2 ноября.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа предлагают дополнить закон статьей 83, устанавливающей возможность прекращения лицензии на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарствами. Так, Росздравнадзор может приостановить действие лицензии, если будут выявлены два и более нарушения правила отпуска препаратов в течение календарного года, а также нарушения в регистрации операций, связанных с обращением лекарств, в специальных журналах.

Законопроект касается аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей и медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, а также обособленных подразделений медорганизаций, которые расположены в сельских населенных пунктах без аптек.

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