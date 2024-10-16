Минздрав предложил отзывать лицензию на фармдеятельность в случае двух нарушений за год

Минздрав предложил внести изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Проект федерального закона вынесен на публичное обсуждение до 2 ноября.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа предлагают дополнить закон статьей 83, устанавливающей возможность прекращения лицензии на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарствами. Так, Росздравнадзор может приостановить действие лицензии, если будут выявлены два и более нарушения правила отпуска препаратов в течение календарного года, а также нарушения в регистрации операций, связанных с обращением лекарств, в специальных журналах.

Законопроект касается аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей и медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, а также ‎обособленных подразделений медорганизаций, которые расположены в сельских населенных пунктах без аптек.