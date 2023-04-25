Минздрав предложил правила закупки лекарств и медизделий фондом «Защитники Отечества»

Минздрав разработал правила закупки лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, которая будет проводиться фондом «Защитники Отечества». Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

В пояснительной записке указывается, что правила определяют порядок приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий, включая тех, которые не зарегистрированы в России. Кроме того, они определяют порядок приобретения технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, и услуг, которые предоставляются инвалидам и ветеранам боевых действий по перечню лекарственных препаратов и медицинских изделий, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия.

Все эти продукты и услуги утверждаются попечительским советом фонда. Таким образом эти правила помогают определить порядок приобретения продуктов и услуг, которые не всегда могут быть доступны для приобретения в России, а также улучшить качество и доступность реабилитационных услуг для инвалидов и ветеранов боевых действий.

Правилами предусмотрено, что фонд «Защитники Отечества» закупает эту продукцию за счет грантов в виде субсидий, которые предоставляются из федерального бюджета, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований физлиц и юрлиц и иных источников в соответствии с законодательством. Фонд осуществляет закупки в установленном законодательством порядке, на основании решения экспертного совета фонда.

Фонд проводит мониторинг движения и учета лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, а также ‎их перераспределение между организациями-получателями, региональными отделениями фонда. Фонд вправе принять решение о формировании резерва соответствующей продукции.

В случае принятия документа он вступит в силу с 3 июня 2023 года.