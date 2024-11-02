Минздрав предложил продлить особые правила обращения лекарств до 2028 года

Минздрав предложил внести изменения в некоторые акты правительства, продлив их действие. Документ проходит общественное обсуждение до 15 ноября.

Как следует из пояснительной записки, документ подготовлен в соответствии с поручением зампредседателя правительства Татьяны Голиковой от 22 августа, в рамках повышения устойчивости экономики России в условиях санкций в части медицинской и фармацевтической промышленности.

Авторы документа предлагают продлить до 31 декабря 2027 года действие следующих постановлений:

№ 593 от 05.04.2022 (особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций);

№ 440 от 23.03.2022 (особенности внесения изменений в документы, содержащиеся ‎ в регистрационном досье на зарегистрированный препарат , в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций)

До 1 января 2028 года предлагается продлить действие следующих постановлений:

№ 441 от 03.04.2020 ( и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов);

полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов); № 552 от 01.04.2022 (особенности обращения, включая особенности госрегистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций);

№ 430 от 03.04.2020 (особенности обращения медизделий, включая их госрегистрацию).

В проекте постановления также указано, что нормы ‎№ 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» и № 323-ФЗ от 21.11.2011‎«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которыми устанавливаются полномочия правительства на утверждение указанных особенностей, не содержат ограничений по срокам их действия.