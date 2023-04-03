Минздрав предложил протестировать риск-шеринг силами благотворительных фондов

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предложил использовать механизм риск-шеринга при обеспечении препаратами пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Когда стоимость лекарства оплачивается по факту получения терапевтического эффекта. Об этом шла речь во время совещания в Совете Федерации по лекарственному обеспечению больных орфанными заболеваниями, передает корреспондент «ФВ».

По его словам, в мире примеры использования такой практики известны, они позволяют экономить государственные затраты или средства страховых компаний.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев отметил, что внедрение такого механизма – это сложный процесс. «Во-первых, нужна визуализация пациентов. Во-вторых, должны быть научно обоснованные, прозрачные, легко прослеживаемые критерии эффективности терапии. В-третьих, необходимы поправки в законодательство, которые будут внесены, только если мы убедимся, что система работает», – сказал он.

В этой связи он предложил протестировать механизм тест-шеринга силами благотворительных фондов, в том числе «Круга добра», поскольку такие организации свободны в переговорном процессе.

Глаголев также рассказал о необходимости уточнить критерии внесения препаратов в перечень ВЗН. По его словам, препарат следует вносить по конкретному показанию, а не по всем, что указаны в инструкции.

Руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) Елена Максимкина предложила поправки в закупочные процедуры. Например, убрать искусственное деление закупок с порогом в 300 млн руб. Для тех аукционов, где сумма контракта больше 300 млн руб., сроки проведения закупки увеличиваются в два раза. Также необходимо убрать десятидневный срок между объявлением победителя и заключением контракта. Еще одно предложение – ввести уведомительный характер, если на конкурс подана только одна заявка и она признана победителем, так как таковых более 70%.

Пациенты в лице сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулёва обратили внимание на долгий срок согласования внесения поправок в условия уже заключенных контрактов. На это может уходить до трех месяцев, при этом останавливается процесс лекарственного обеспечения.

Он также добавил, что подготовлено 196 обращений в Росздравнадзор по вопросам лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями.

В свою очередь, начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Ирина Купеева рассказала, что по итогам 2022 года было девять отсроченных рецептов по орфанным заболеваниям в Башкортостане, Севастополе и Еврейской АО.

По лекарственному обеспечению орфанных заболеваний в Роздравнадзор в 2022 году поступило 32 обращения из 16 субъектов, в 2021-м – 117 обращений из 20 субъектов. По вопросам получения лекарств в «Круге добра» в 2021 году было 142 обращения, в 2022-м – 65, в 2023-м – 27.

Неоднократно на совещании предлагалось перенести на федеральный уровень часть орфанных заболеваний, например, речь шла о болезни Фабри и ночной гемоглобинурии. Мелик-Гусейнов также предложил использовать практику централизованных торгов. Например, «Круг добра» мог бы закупать препараты для тех пациентов, которые передаются на попечение регионов после 19 лет, а регионы возмещали бы фонду потраченные средства. Потому что, когда регион закупает лекарство самостоятельно, часто растет цена из-за небольшого объема закупки.

Наконец, был поднят вопрос об изменении процедуры закупки незарегистрированных препаратов. Сейчас регионы могут это делать только по решению суда.