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Минздрав предложил вручать...

Минздрав предложил вручать правительственные премии за технологии разработки лекарств

11.10.2024
18:54
Ринат Васбеев
Минздрав предложил вручать премии правительства в области медицинской науки. Помимо прочих, предлагается вручать премию за технологии разработки лекарственных средств и платформ ‎нового поколения. 
Фото: 123rf.com

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления об учреждении правительственных премий в области медицинской науки. Начиная с 2025 года будут присуждаться три премии в размере 1 млн руб. каждая.

В номинации конкурса будут определены следующие приоритетные направления:

  • биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;
  • технологии разработки лекарственных средств и платформ ‎нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных ‎и радиофармацевтических лекарственных препаратов);
  • технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии.

Предложения о присуждении премий будут предоставляться Межведомственным советом по присуждению премий правительства, сформированные на основании конкурсного отбора с учетом экспертных мнений.

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