Минздрав предложил вручать правительственные премии за технологии разработки лекарств
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления об учреждении правительственных премий в области медицинской науки. Начиная с 2025 года будут присуждаться три премии в размере 1 млн руб. каждая.
В номинации конкурса будут определены следующие приоритетные направления:
- биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;
- технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов);
- технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии.
Предложения о присуждении премий будут предоставляться Межведомственным советом по присуждению премий правительства, сформированные на основании конкурсного отбора с учетом экспертных мнений.
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