Минздрав представил список клинических исследований на 2024 год

Минздрав опубликовал список клинических исследований в рамках стратегии иммунопрофилактики в рамках госзадания на 2024 и плановый период с 2025 по 2026 год. Этими данными поделились в ответе Российскому союзу промышленников и предпринимателей на предложения в рамках реализации «Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года».

Подведомственные Минздраву медучреждения в ближайшие три года проведут 21 клинисследование, направленное на разработку средств диагностики, профилактики и лечения следующих инфекционных заболеваний: