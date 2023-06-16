Минздрав при регистрации цен на ЖНВЛП будет ориентироваться на данные из системы маркировки

Минздрав доработал правила государственной регистрации цен на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП). При проверке полноты и достоверности заявлений на регистрацию или перерегистрацию цен ведомство планирует проводить сверку с данными из системы маркировки движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Такая инициатива добавлена в текст проекта, который сейчас проходит общественные обсуждения на портале проектов нормативных актов.

За счет интеграции в государственную услугу данных из СМДЛП могут быть сокращены промежуточные этапы направления запросов в Росздравнадзор и ФТС. Проверка данных об объемах и ценах ввоза иностранных лекарств будет осуществляться регулятором напрямую, через систему маркировки.

Заявителей также обяжут представлять копию формы № 2-ЛЕК (пром) «Сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства». В первоначальной версии документа предоставление статформы было добровольным, на усмотрение самого заявителя.

Отдельные изменения внесены в саму процедуру. Они направлены на максимальный переход к электронной услуге и отказ от бумажного документооборота. Так, необходимые таблицы с расчетами и обоснованием цен можно будет подавать в электронной редактируемой форме. Все запросы регуляторов и ответы на них предполагается также направлять в электронной форме, через личный кабинет заявителя.

Появилась опция на семь рабочих дней продлить срок предоставления ответа на уточняющий запрос ФАС. В таком случае общий срок предоставления ФАС госуслуги будет приостановлен, говорится в документе.

Инициативу по обновлению правил государственной регистрации цен на ЖНВЛП Минздрав представил в середине августа прошлого года. В ее основу был положен полный переход на электронный формат предоставления государственной услуги. Также планировалось сократить количество предоставляемых заявителями документов, в том числе отказаться от копий регистрационных удостоверений и лицензий на производство. За счет этого планировалось сократить срок госуслуги с 60 до 43 рабочих дней.