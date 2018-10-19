Минздрав разработал документ, регламентирующий порядок выдачи медкнижек

Минздрав России подготовил проект приказа «Об утверждении унифицированной формы и порядка учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек».
До настоящего времени не был принят нормативный правовой акт, регламентирующий эти вопросы.
Документом утверждаются:
– унифицированная учетная форма № 025/у-МК «Личная медицинская книжка» согласно приложению № 1;
– порядок заполнения унифицированной учетной формы № 025/у-МК «Личная медицинская книжка» согласно приложению № 2;
– порядок учета, ведения отчетности и выдачи унифицированной учетной формы № 025/у-МК «Личная медицинская книжка» согласно приложению № 3;
– «Журнал (образец) регистрации выдачи медицинских книжек» согласно приложению № 4.
Медицинские книжки являются документами строгой отчетности, предназначенными для внесения результатов предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников.
Общественное обсуждение проекта приказа проводится до 15 ноября на сайте regulation.gov.ru.
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