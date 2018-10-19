Минздрав разработал документ, регламентирующий порядок выдачи медкнижек

14:07
1 ноября 2018

Елена Сидорова

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Минздрав России подготовил проект приказа «Об утверждении унифицированной формы и порядка учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек».

До настоящего времени не был принят нормативный правовой акт, регламентирующий эти вопросы.

Документом утверждаются: 

–  унифицированная учетная форма № 025/у-МК «Личная медицинская книжка» согласно приложению № 1;

– порядок заполнения унифицированной учетной формы № 025/у-МК «Личная медицинская книжка» согласно приложению № 2;

– порядок учета, ведения отчетности и выдачи унифицированной учетной формы № 025/у-МК «Личная медицинская книжка» согласно приложению № 3;

– «Журнал (образец) регистрации выдачи медицинских книжек» согласно приложению № 4.

Медицинские книжки являются документами строгой отчетности, предназначенными для внесения результатов предварительных (при  поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников.

Общественное обсуждение проекта приказа проводится до 15 ноября на сайте regulation.gov.ru.

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