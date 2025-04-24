Минздрав разработал изменения в перечень не облагаемых НДС медизделий

Минздрав разработал изменения в Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015, которым утвержден перечень медицинских товаров, реализация ‎которых на территории России и ввоз которых в страну и иные территории, находящиеся ‎под ее юрисдикцией, не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 6 мая.

Как следует из пояснительной записки, документ разработан с учетом поступивших предложений от Минпромторга и субъектов обращения медицинских изделий.

Проектом предлагается внести в постановление следующие изменения в части изменения кода ОКПД 2:

в позиции 6 (инструменты зондирующие, бужирующие) код «32.50.11.110» заменить кодами «22.21.29.120», «32.50.11.110»;

в позиции 9 (приборы для функциональной диагностики измерительные) дополнить кодом «26.60.12.140»;

в позиции 14 (приборы и аппараты для лечения, наркозные) дополнить кодами «32.50.22.191» и «8509 80 000 0»;

в позиции 43 (протезы) коды «32.50.23.110», «32.50.23.111», «32.50.23.112», «32.50.23.113», «32.50.23.114», «32.50.23.119», «32.50.23.120» заменить кодом «32.50.23».

В новой редакции предлагается изложить позиции 22 (линзы для коррекции зрения) и 35 (одежда для инвалидов специального назначения, изготовленная по индивидуальным заказам).

В случае утверждения постановление вступит в силу через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.